Macron cierra con Bin Salmán un acuerdo sobre combustible en una visita sorpresa a Riad

Emmanuel Macron y Mohammed bin Salmán - MINISTERIO DE EXTERIORES SAUDÍ EN X

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado este miércoles un acuerdo con Arabia Saudí, para extender "tantos meses como sea necesario" los suministros adicionales de carburantes, tras una parada no anunciada en Riad, donde se ha reunido con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salmán.

"Se ha alcanzado un acuerdo con las autoridades saudíes para prorrogar durante tantos meses como sea necesario las cantidades adicionales de gasóleo que nos habían proporcionado para garantizar el abastecimiento de nuestro país", ha anunciado el Elíseo en un comunicado.

De acuerdo a las informaciones del diario 'Le Figaro', la visita sorpresa de Macron ha durado apenas tres horas y ha tenido lugar al término de una gira regional que le ha llevado esta semana por Qatar, Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos.

El anuncio llega apenas un día después de que el dirigente francés haya acordado un suministro adicional de 200.000 toneladas de diésel al mes procedentes de Abu Dabi y Manama, unas entregas que se suman a un compromiso previo adoptado con Riad por un volumen de 95.000 toneladas para los meses de octubre y noviembre, según informó el diario 'Le Monde'.

Los acuerdos, con los que París busca blindar el abastecimiento energético y mitigar la escalada de precios en las gasolineras francesas, llegan tras meses de bloqueo del estrecho de Ormuz al que se suma la inestabilidad en torno al estrecho de Bab el Mandeb a cuenta del repunte de hostilidades entre los rebeldes hutíes y Arabia Saudí, que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente.

Cabe recordar que el Gobierno francés confirmó hace una semana la puesta en marcha de un plan de asistencia milita a Arabia Saudí, que incluye envío de efectivos y medios militares, con el objetivo de reforzar el complejo petrolífero de Yanbu frente a los ataques de la insurgencia.