Macron condena el ataque israelí en Doha pero pide que se reanuden las negociaciones entre Israel y Hamás

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado este miércoles en una conversación con el Emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Thani, el ataque de Israel en la víspera contra una delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la capital, Doha, en una llamada telefónica en la que también ha expresado su deseo de que se reanuden las negociaciones entre Israel y Hamás, en las que Qatar ejerce de mediador.

"Estos ataques son inaceptables. Los condeno", ha declarado el mandatario francés en una conversación que ha hecho pública a través de la red social X y en la que también le ha manifestado al emir qatarí su "deseo de que las negociaciones para la liberación de todos los rehenes que Hamás aún mantiene, así como para la implementación de un alto el fuego, se reanuden sin demora".

En este sentido, ha puesto en valor "los constantes esfuerzos" de la mediación qatarí para mantener vivas las negociaciones, al tiempo que ha reafirmado "el compromiso de Francia con la soberanía y la seguridad de Qatar" .

Asimismo, ha reiterado que el "estado de guerra permanente en Gaza no puede continuar" y ha subrayado su apoyo a la solución de "dos pueblos, dos Estados" con "paz y seguridad para todos", una solución que el país galo defenderá en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York el 22 de septiembre.

El diálogo entre ambos dirigentes ha llegado unas horas después de que el primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulramán al Thani, haya afirmado que el ataque de Israel en Doha "mató cualquier esperanza" para los rehenes que continúan cautivos en la Franja de Gaza desde octubre de 2023, en una entrevista con CNN en la que ha acusado a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, de estar "tratando de socavar cualquier oportunidad de estabilidad, cualquier oportunidad de paz".