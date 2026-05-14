Macron denuncia la mayor oleada de ataques contra Ucrania y afea la "hipocresía" de Rusia con su última tregua

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante las celebraciones de la Segunda Guerra Mundial en París. - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha denunciado este jueves la mayor oleada de ataques de Rusia contra Ucrania, que dejan al menos cinco muertos, tras lanzar más de medio millar de drones y misiles, insistiendo en la "hipocresía" de Moscú con su última tregua de dos días anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Al lanzar un nuevo ataque masivo de drones y misiles contra las ciudades y los civiles ucranianos --el más importante de estos últimos cuatro años--, Rusia agrava aún más el crimen de su agresión", ha señalado el mandatario francés en un mensaje en redes sociales en el que afea a Moscú su "hipocresía" al negociar una "frágil tregua" a la que han seguido amplios ataques aéreos contra el país vecino.

De todos modos, el presidente galo ha insistido en que los ataques contra civiles evidencian la "debilidad" del Kremlin. "Está corto de soluciones en el terreno militar y no sabe cómo terminar su guerra de agresión", ha asegurado.

En este sentido, Macron ha recalcado que Francia sigue de lado de Kiev y del pueblo ucraniano y "continuará movilizándose para obtener un cese de las hostilidades y lograr una paz justa y duradera para Ucrania", incidiendo que está en juego tanto su seguridad como la de Europa.

Al menos siete personas han muerto y más de 40 han resultado heridas este jueves a causa de los amplios ataques ejecutado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, una noche en la que las fuerzas rusas han lanzado 675 drones y más de 50 misiles contra el país, en una de las oleadas más intensas de los últimos meses, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado los ataques y pedido una "respuesta justa" a la ofensiva del Ejército ruso. "La presión sobre Moscú debe ser tal que allí sientan las consecuencias de su terror. Es importante que las sanciones globales contra Rusia se mantengan en vigor", ha reclamado.