Macron descarta unirse al plan de Trump para el estrecho de Ormuz por ser "poco claro"

El presidente francés, Emmanuel Macron (C), es visto en el centro de Ereván antes de la VIII Cumbre de la Comunidad Política Europea. - Alexander Patrin/TASS via ZUMA P / DPA

BRUSELAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descartado unirse a la nueva iniciativa "humanitaria" anunciada este domingo por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, para permitir la salida de los buques atrapados en el estrecho de Ormuz, esgrimiendo que el marco de la operación es "poco claro" y que su país y Reino Unido ya están coordinado una misión naval junto a otros 30 países.

Así lo ha afirmado el mandatario francés en declaraciones a los medios a su llegada a la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE) que se celebra este lunes en la capital de Armenia, Ereván, donde ha defendido que el encuentro demuestra que los europeos están construyendo sus "propias soluciones de seguridad".

"Si Estados Unidos está dispuesto a reabrir Ormuz, estupendo. Es lo que pedimos desde el principio. Pero nosotros no vamos a participar en ninguna operación de fuerza que sea en un marco que, por mi parte, me parece poco claro", ha señalado.

Macron ha recordado que los países europeos están coordinando una misión 'ad hoc' para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuya planificación militar se está dirigiendo en Londres. No obstante, ha expresado su deseo de que haya "una reapertura concertada entre Irán y Estados Unidos".

"Es la única solución que permite reabrir de forma duradera el estrecho de Ormuz, garantizar la libre navegación, y hacerlo sin restricciones y sin peajes", ha proseguido el presidente francés.

Macron también ha vuelto a pedir que el alto al fuego en Líbano "sea respetado", ya que en las últimas horas "ha habido varias decenas de muertos más". "Es esencial que el alto el fuego sea respetado. Es el compromiso que las partes han adquirido, y lo digo por la soberanía, la independencia de Líbano y la protección de la población civil", ha zanjado.