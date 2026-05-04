Meloni defiende que Italia "siempre ha cumplido sus compromisos" tras las amenazas de Trump de retirar tropas

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni - Stefano Carofei/IPA via ZUMA Pre / DPA

BRUSELAS 4 May. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido que su país "siempre ha cumplido sus compromisos" en el marco de la OTAN y en conflictos como los de Afganistán o Irak, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya amenazado con retirar tropas estadounidenses de países europeos por no haberle ayudado en su ofensiva contra Irán.

"Italia ha cumplido todos los compromisos que ha suscrito, siempre lo ha hecho, lo hemos hecho especialmente en el ámbito de la OTAN, lo hemos hecho también cuando no estaban en juego nuestros intereses directos, lo hemos hecho en Afganistán, lo hemos hecho en Irak", ha indicado en declaraciones a la prensa en Ereván (Armenia) tras finalizar la cumbre de líderes de la Comunidad Política Europea (CPE).

Así ha reaccionado la 'premier' italiana después de que Trump barajara la semana pasada una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero.

"Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso", expresó el magnate en declaraciones a la prensa.

Ante estas declaraciones, Meloni ha lamentado "algunas de las cosas que se han dicho" sobre Italia que considera incorrectas. Además, ha indicado que la retirada de tropas estadounidenses de su país, sería una decisión que si bien no depende de ella, "personalmente no compartiría".

"No le puedo decir qué va a ocurrir, sabemos que desde hace tiempo Estados Unidos debate sobre su desvinculación de Europa, que es la razón por la que creo que debemos reforzar nuestra seguridad y debemos crecer en nuestra capacidad de dar respuestas desde este punto de vista", ha concluido la dirigente italiana.

Justo este fin de semana, el Pentágono confirmó una "retirada progresiva en un plazo de entre seis y doce meses" de 5.000 militares de uno de sus grandes bastiones europeos, Alemania, en lo que se trata del último episodio de fricciones entre Trump y sus aliados en la Alianza Atlántica.

El anuncio llegó después de que unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, en las que apuntaba que Irán había "humillado" a Estados Unidos en sus negociaciones, despertasen la indignación del inquilino de la Casa Blanca, quien amenazó con retirar las tropas estadounidenses en territorio alemán.