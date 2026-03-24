Macron insiste al presidente israelí en entablar negociaciones con Líbano

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Michael Baucher

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha defendido este martes la necesidad de que las autoridades de Líbano e Israel retomen las negociaciones, y ha emplazado a su homólogo israelí, Isaac Herzog, a ver la propuesta de Beirut como una "oportunidad" para poner fin al conflicto con el partido-milicia chií Hezbolá, que se ha reactivado tras el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero en la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

"Le he expresado al presidente Herzog mi convicción de que la reanudación de las conversaciones directas entre Israel y Líbano es una oportunidad que hay que aprovechar. Francia se moviliza en este sentido", ha señalado en redes sociales, aludiendo a una conversación que ambos han mantenido y en la que el jefe del Elíseo ha "reiterado (sus) expectativas en lo que respecta a la seguridad de la Misión Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL)".

"La prioridad de Francia es la desescalada, el apoyo a los esfuerzos del Ejecutivo libanés, que ha tomado decisiones firmes y valientes en defensa de la soberanía del Estado libanés y la protección de las infraestructuras y de la población civil, que son las primeras víctimas de esta crisis", ha agregado, en una jornada en la que Beirut ha declarado 'persona non grata' al embajador de Irán en el país y ordenado su expulsión.

Con todo, el mandatario galo ha reafirmado la "plena solidaridad" de su país con Israel ante los ataques de Irán y del partido-milicia chií libanés Hezbolá --retomados en represalia por la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní el 28 de febrero--, insistiendo en que "estos ataques deben cesar de inmediato".

En esta línea, ha considerado que Hezbolá cometió "un grave error al decidir atacar a Israel" el pasado 2 de marzo, si bien ha defendido la "urgencia de evitar una nueva escalada del conflicto en Líbano", donde los ataques de Israel han matado a más de mil personas y provocado el desplazamiento de un millón más. Así, ha incidido en que "deben preservarse (la) estabilidad e integridad territorial" de Líbano.

En la misma nota, Macron ha vuelto a emplazar a las autoridades iraníes a "restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz", clave en el comercio mundial y bloqueado en represalia por los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra su territorio.

"En Oriente Próximo, he destacado la necesidad absoluta de que las partes en conflicto se comprometan a preservar las infraestructuras civiles y energéticas, que dan sustento a millones de personas, y se encaminen hacia una reanudación sincera del diálogo, en interés de la paz y la seguridad de todos", ha agregado.

Por otra parte, Macron ha querido recordar la "catastrófica" situación humanitaria que se vive en la Franja de Gaza --donde ya han muerto cercade 700 palestinos por ataques de Israel pese al alto el fuego alcanzado en octubre de 2025-- y en Cisjordania, "donde debe terminar la impunidad de quienes cometen actos de violencia inaceptables contra la población civil palestina".