Macron muestra su "preocupación" por la condena en Argelia a un periodista francés y pide su liberación

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. - Aaron Schwartz/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha mostrado este jueves "muy preocupado" por la condena emitida por un tribunal argelino contra el periodista francés Christophe Gleizes, que ha sido condenado a siete años de prisión tras ser hallado culpable de los cargos que se le imputaban por apología del terrorismo.

El mandatario galo, que ha prometido "tomar medidas para lograr su liberación", ha pedido que sea excarcelado, según ha recogido la emisora de radio Europe 1. "Mis pensamientos están con él y su familia. Vamos a trabajar con las autoridades argelinas para lograr su liberación y su regreso a Francia lo antes posible", ha aseverado un día después de que se emitiera el veredicto.

Gleizes, que trabaja para las revistas 'So Foot' y 'Society', viajó a Argelia en mayo de 2024 y fue detenido poco después por entrar con un visado de turista, cuando iba a informar sobre la época dorada del club local Jeunesse Sportive de Kabylie JSK).

Los cargos derivan del hecho de que contactó con el jefe del club entre 2015 y 2017, quien es además un alto cargo del Movimiento para la Autodeterminación de Cabilia (MAK), una organización designada como terrorista en 2021 por parte de las autoridades de Argelia.