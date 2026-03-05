Macron pide a Netanyahu que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las órdenes de evacuación en el sur de Beirut

El presidente de Francia, Emmanuel Macron - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha pedido al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que no amplíe la guerra hacia Líbano tras las recientes órdenes de evacuación en el sur de la capital, Beirut, y ha anunciado que París reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas libanesas en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

"En este momento de gran peligro, pido al primer ministro israelí que no amplíe la guerra hacia Líbano", ha expresado en redes sociales tras hablar "con las más altas autoridades" libanesas para establecer un plan que ponga fin a las operaciones militares que actualmente llevan a cabo Hezbolá e Israel en ambos lados de la frontera".

Macron ha anunciado que "Francia reforzará su cooperación con las Fuerzas Armadas libanesas y les proporcionará vehículos de transporte blindados, así como apoyo operativo y logístico". "El destacamento francés de la Fuerza de Naciones Unidas en Líbano también continúa su misión en el sur del país", ha expresado.

El presidente ha indicado además que las autoridades de Líbano le han dado su palabra de que tomarán el control de las posiciones de Hezbolá en el país y asumirán "plenamente" la responsabilidad de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. "Les brindo mi pleno apoyo", ha dicho.

Macron también ha informado de que enviará ayuda humanitaria ante el desplazamiento de decenas de miles de civiles en el marco de los ataques. "Se están transportando varias toneladas de medicamentos, junto con medios de alojamiento y asistencia. Esto demuestra la amistad que los franceses sienten por los libaneses", ha argüido.

"Hezbolá debe renunciar a sus armas, respetar el interés nacional, demostrar que no es una milicia que recibe órdenes del exterior y permitir que los libaneses se unan para preservar su país", ha aseverado, agregando que "los libaneses tienen derecho a la paz y la seguridad, como todos en Oriente Próximo".

Previamente, el presidente libanés, Joseph Aoun, había pedido a su homólogo francés que interviniera para impedir los ataques israelíes sobre los suburbios del sur de la capital, Beirut, después de que una orden de evacuación pidiera a la gente que abandonara la zona.

Las autoridades de Líbano han elevado este jueves a más de 100 los muertos y casi 640 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El nuevo balance se conoce después de que el Ejército israelí haya pedido la evacuación de hasta cuatro barrios en el sur de la capital, Beirut. El ministro de Finanzas de Israel, el ultraderechista, Bezalel Smotrich, ha asegurado que los suburbios de la ciudad "se parecerán a Jan Yunis", en alusión a la devastación causada por la ofensiva contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el sur de la Franja de Gaza.