Meloni recalca que Italia "no quiere entrar en guerra" pero se abre a mandar defensas antiaéreas al Golfo

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha recalcado este jueves que Italia "no está en guerra y no quiere entrar en guerra", en una llamada a la rebaja del conflicto en Irán, aunque se ha abierto a mandar defensas antiaéreas a los países del Golfo para garantizar la protección de los intereses italianos y europeos.

"Quiero reiterar que no estamos en guerra y no queremos entrar en guerra", ha señalado la 'premier' italiana en una entrevista en la emisora RTL 102.5 en la que ha sido cuestionada por si Italia permitiría que Estados Unidos opere las bases norteamericanas en suelo italiano para lanzar ataques contra Teherán.

A este respecto, Meloni ha hecho referencia a la posición de España, que ha negado la autorización a que Washington emplee las bases de Rota y Morón para el ataque en Oriente Próximo, insistiendo en que hay "acuerdos bilaterales en pie" para regular el uso de las instalaciones y que llevaría al Parlamento la autorización para usar estas bases en la ofensiva norteamericana.

"Todos se están ateniendo a lo que prevén los acuerdos bilaterales. La propia portavoz española declaró ayer que existe un acuerdo bilateral y que, fuera de ese acuerdo, no habrá ningún uso de las bases españolas", ha indicado, recalcando que "no se cuestiona lo que establecen los acuerdos", y "eso vale para todos".

Meloni ha recordado que los convenios con Estados Unidos para el uso de las bases en suelo italiano se remontan a 1954. "Según esos acuerdos existen autorizaciones técnicas cuando se trata de logística y de las llamadas operaciones no cinéticas, es decir, simplificando, operaciones que no implican bombardeos", ha indicado.

Con todo, ha recalcado que Washington no ha pedido autorización sobre las bases italianas y que "si llegaran solicitudes para utilizar las bases con otros fines", la competencia correspondería al Gobierno pero ella se abriría a que el Parlamento también se pronunciara. "Debería participar, deberíamos decidirlo juntos", ha expuesto.

En todo caso, sobre la situación en el Golfo tras la ofensiva de Estados Unidos contra Irán, Meloni ha asegurado que el país tiene unos intereses en la zona tanto de protección de ciudadanos como de suministro energético por lo que se ha abierto a asistir a estos países con defensas antiaéreas, ante los ataques lanzados desde Irán.

"Italia, al igual que el Reino Unido, Francia y Alemania, tiene la intención de enviar ayuda a los países del Golfo. Hablamos claramente de defensa, en particular de defensa aérea", ha afirmado.

Meloni ha asegurado así que no se trata solo de "naciones amigas", sino de que hay decenas de miles de italianos y unos 2.000 militares italianos en la región. "Además, el Golfo es vital para el suministro energético de Italia y de Europa", ha sostenido.