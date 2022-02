Macron pide a Rusia que cumpla su palabra y desescale la crisis en Ucrania

Scholz afirma que la entrada de Ucrania en la OTAN no está sobre la mesa y Moscú no puedo usarlo como pretexto

BRUSELAS, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido este viernes a Rusia en que debe cumplir con su palabra sobre la retirada de las numerosas tropas junto a la frontera de Ucrania y le ha señalado la vía de la diplomacia para destensar la crisis.

"No tenemos muestras de que haya una retirada de las tropas rusas, si Rusia quiere ser un socio fiable los hechos deben seguir a sus palabras", ha asegurado el mandatario galo en rueda de prensa tras la cumbre entre líderes europeos y africanos celebrada en Bruselas.

De esta forma, ha advertido de que la situación en el este de Ucrania es "preocupante", después de que se haya vivido un repunte de la violencia, que se saldó con más de 30 violaciones del alto el fuego y varias personas heridas en Lugansk.

Macron ha reiterado el mensaje a las autoridades rusas para que se comprometan con la desescalada, insistiendo en que la vía diplomática es la única que "podrá cambiar las cosas". "Seguiremos las próximas horas la estrecha coordinación entre aliados europeos y norteamericanos, en función de lo que suceda, articularemos la respuesta", ha subrayado.

UCRANIA NO ENTRARÁ EN LA OTAN EN EL CORTO PLAZO

Por su lado, en otra rueda de prensa, el canciller alemán, Olaf Scholz, ha confirmado que su país se mantiene en la negativa a enviar armas defensivas a Ucrania, pese al recrudecimiento de los choques en la región del Donbás.

Scholz ha indicado que no hay cambios en esta posición, si bien ha querido recalcar que Berlín contribuye a la seguridad de este país como "principal contribuyente" desde hace años y que él mismo ha confirmado esta semana en su viaje a Kiev que autorizará un desembolso adicional, porque cree que Ucrania debe gozar de "estabilidad económica" para ser "resiliente".

En todo caso, ha admitido que no se debe ser "ingenuo" con respecto a los movimientos de Rusia en la frontera y a las últimas maniobras anunciadas desde el Kremlin, pero ha insistido en que junto a la disposición de la UE, Estados Unidos y la OTAN de poner en macha "sanciones con impacto serio" en caso de invasión también se debe buscar una solución diplomática mientras haya espacio para el diálogo.

"Está claro que nunca aceptaremos que el principio de la puerta abierta de la OTAN no sea más la realidad de nuestra alianza, pero otro hecho es que todos saben que una adhesión de Ucrania en los días, meses y años futuros no está sobre la mesa, por lo que no es una buena razón para esta escalada", ha insistido el dirigente germano, sobre un mensaje del que ha dicho ya ha sido expresado en el pasado pero se seguirá subrayando para evitar un "conflicto militar".