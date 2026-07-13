Macron pide superar el fiasco del caza europeo y trabajar en otros proyectos de defensa

El presidente francés, Emmanuel Macron, y su mujer Brigitte durante una cena de gala en París. - Europa Press/Contacto/Lionel Urman

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha reclamado este lunes superar el fiasco del proyecto europeo FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate) para desarrollar un caza de sexta generación entre España, Alemania y Francia, incidiendo en la necesidad de trabajar en proyectos comunes de defensa.

En el tradicional discurso a las Fuerzas Armadas en la víspera de la fiesta nacional, Macron ha insistido en el aumento del gasto militar, al tiempo que ha pedido una perspectiva europea para desarrollar una economía de guerra ante las crecientes amenazas al continente.

"Hemos puesto en marcha una economía de guerra, pero ¿es suficiente? No", ha afirmado, incidiendo en que el rearme europeo no debe ponerse en duda y avisar de que la austeridad en materia militar ha sido perjudicial para las Fuerzas Armadas francesas. Así ha defendido una mayor inversión, una colaboración más estrecha entre el sector público y el privado y una mayor "asunción de riesgos" por parte de la industria para avanzar en proyectos militares.

El dirigente galo, en un discurso en el que suena a despedida al ser su última fiesta nacional al frente del Ejecutivo francés, ha incidido en que en 2017 prometió elevar el presupuesto de defensa y hoy, nueve años después, ha "cumplido ese compromiso".

Así ha recalcado que debe defenderse la paz, la libertad y el derecho deben defenderse "al precio de la sangre, si es necesario", y ha reivindicado que el rearme francés permite "seguir apoyando a Ucrania" y refuerza a Europa.

PROYECTOS EUROPEOS ANTE "LO ABSURDO" DEL NACIONALISMO

Igualmente el jefe del Ejecutivo francés ha llamado a superar el fiasco que supuso la retirada del proyecto FCAS, tras la falta de entendimiento entre el conglomerado industrial francés Dassault Aviation y el fabricante europeo Airbus.

En este sentido, Macron ha pedido impulsar proyectos industriales a escala europea tras indicar la iniciativa Bromo, para crear un gigante europeo de los satélites, además del sistema antiaéreo SAMP/T o el sistema europeo de alerta temprana Jewel.

Así ha llamado a unir fuerzas y no sucumbir ante "lo absurdo" del "nacionalismo", insistiendo en que "lamenta" cómo ha acabado por aparcarse el proyecto europeo de avión de combate.