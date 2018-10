Macron rechaza aceptar preguntas sobre la suspensión de la venta de armas de Francia a Arabia Saudí

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Publicado 23/10/2018 20:41:35 CET

PARÍS, 23 Oct. (Reuters/EP) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado este martes aceptar preguntas sobre una posible suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Yamal Jashogi en el interior del consulado del país árabe en la localidad turca de Estambul.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, anunció el domingo el fin de la venta de armas a Riad hasta que no aclarara el caso. Berlín pidió posteriormente al resto de países que siguieran sus pasos.

Periodistas han preguntado por el tema a Macron durante una visita a un espectáculo de defensa naval. "Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Nada. No responderé a esa pregunta", ha dicho, visiblemente irritado.

"Lo siento, pero mientras esté en el cargo así van a ser las cosas, le guste a la gente o no", ha agregado. "No porque un líder diga algo yo tengo que reaccionar todo el rato. No responderé a eso", ha zanjado.

Macron ha intentado rebajar la importancia de las relaciones comerciales entre París y Riad argumentando que Arabia Saudí no es uno de los principales clientes de Francia.

Sin embargo, entre 2008 y 2017 Arabia Saudí fue el segundo comprador de armas fabricadas en Francia, con acuerdos por valor de más de 11.000 millones de euros por tanques, vehículos blindados, municiones y artillería.

Según Arabia Saudí, Jashogi murió en una pelea en el interior del consulado del país en Estambul, pero el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este martes que todas las pruebas apuntan a un crimen "premeditado" por parte de las autoridades saudíes.

Los investigadores turcos han centrado en los últimos días sus rastreos en el bosque de Belgrado, próximo a Estambul, y la vecina provincia de Yalova, en busca de los restos del colaborador de 'The Washington Post', cuya pista se perdió el 2 de octubre tras entrar en el consulado de Arabia Saudí.