Macron rechaza pronunciarse sobre el fallo de Le Pen: "Lo democrático es que no comente decisiones judiciales"

Archivo - El presidente francés, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado este martes pronunciarse sobre la sentencia contra la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, a quien la justicia ha rebajado la pena a tres años de prisión y 15 meses de rehabilitación, y ha afirmado que "lo democrático es que no comente decisiones judiciales".

"Lo verdaderamente sano para la democracia es que el presidente no comente resoluciones judiciales", ha afirmado Macron, que se encuentra de visita oficial en Siria antes de trasladarse a Turquía, donde tiene previsto participar en la cumbre de la OTAN que tiene lugar en Ankara esta semana.

La decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones de París, que ha condenado a Le Pen por malversación de fondos, abre la puerta a que pueda presentarse a las elecciones presidenciales de abril de 2027, según se desprende de un comunicado de la Fiscalía parisina facilitado a Europa Press.

Además, de los tres años a prisión, dos han quedado suspendidos y uno tendrá que pasarlo bajo arresto domiciliario y portando un brazalete electrónico, condición que la política ultraderechista esperaba evitar. La propia Le Pen había indicado que, en caso de que la corte adoptara esta medida, estaría dispuesta a quedarse fuera de la palestra.