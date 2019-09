Macron sienta las bases para un encuentro en "semanas" entre Trump y Rohani

Actualizado 26/08/2019 18:19:19 CET

Donald Trump y Emmanuel Macron - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado gestiones para que, "en las próximas semanas", pueda haber un encuentro entre el presidente de Irán, Hasán Rohani, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, si bien este último ha matizado que esta reunión solo tendrá lugar "si las condiciones son las correctas".

"Para nosotros hay dos cosas muy importantes: Irán no puede tener nunca armas nucleares y la situación no puede amenazar la estabilidad de la región", ha subrayado Macron en una rueda de prensa junto a Trump, con quien se ha visto en el marco de la cumbre del G7 celebrada en la localidad gala de Biarritz.

Irán ha sido uno de los temas que ha marcado la cumbre, entre otras razones por la inesperada visita del ministro de Exteriores iraní, Mohamad Javad Zarif, en pleno debate político por la continuidad o revisión del acuerdo nuclear suscrito en 2015 y que Trump sigue tachando de "ridículo".

Trump ha dejado claro que estaba al tanto de la visita de Zarif y que fue informado de todos los detalles al respecto, algo que también ha confirmado Macron. El presidente francés, interrogado por si pidió permiso a Trump, ha explicado que "informó" a su homólogo de la visita al entender que sería "una buena idea".

Macron espera que "en las próximas semanas" se pueda seguir avanzando en esta línea de distensión y cerrar una "cumbre" entre Rohani y Trump, aunque ha evitado dar detalles al respecto. Ambos líderes asistirán en principio a la sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá lugar en Nueva York en la segunda mitad de septiembre.

Trump está dispuesto "si las circunstancias son las correctas" y, aunque ha insistido en que él nunca habría firmado el acuerdo de 2015 --impulsado por su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama-- tiene "buenas sensaciones" sobre la posibilidad de lograr algún tipo de acuerdo.

Para Trump, las líneas rojas pasan por garantizar que Irán no obtenga armamento atómico, que ponga fin a las pruebas de misiles balísticos y ampliar las obligaciones de un hipotético acuerdo "a un periodo más largo de tiempo". Irán, ha añadido Trump, tiene "un enorme potencial" y "puede ser una gran nación", pero "no puede tener armas nucleares".

En cuanto a una posible compensación estadounidense a Irán por las sanciones, Trump se ha cerrado en banda a esta opción. "No. No vamos a pagar. No pagamos", ha remachado.

Sin embargo, ha apuntado a la posibilidad de la apertura de líneas de crédito de terceros países. "Puede que neceiten dinero para para poner algún que otro parche. Si necesitan dinero, el petróleo puede ser la garantía y para mí es una gran seguridad... y tienen mucho petróleo. Si la garantía es el petróleo se puede hablar de una letra de crédito. Hay muchos países, muchos países dispuestos", ha explicado.