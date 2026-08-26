Macron ve en la disolución de las kurdo-árabes FDS un paso clave en su "integración pacífica" en el Estado sirio

Archivo - Los presidentes de Francia y Siria, Emmanuel Macron y Ahmed al Shara - Moawia Atrash/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha celebrado este miércoles la disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anunciada en la víspera, lo cual ha calificado de "paso decisivo" hacia la "integración pacífica" de las milicias kurdo-árabes en el país presidido por Ahmed al Shara.

"Felicito a Siria por el paso decisivo dado ayer en el proceso de integración pacífica de las FDS en el Estado sirio. Aplaudo el compromiso del presidente Al Shara y el espíritu de responsabilidad de (el comandante en jefe de las FDS) Mazloum Abdi y de las FDS a este respecto", ha señalado en sus redes sociales.

El jefe del Elíseo ha destacado en el mismo mensaje el papel "activo" de su país en el acompañamiento al proceso de "transición" sirio abierto una vez el presidente Bashar al Assad fue derrocado por una ofensiva de yihadistas y rebeldes a finales de 2024. Así, ha asegurado que "Francia (...) estará atenta a su puesta en marcha".

"Francia seguirá apoyando la transición siria teniendo como únicas directrices la unidad y la soberanía de Siria, en el respeto de todos sus componentes y del monopolio del Estado sobre las armas. En Siria, como en cualquier otro lugar, así es como se puede construir el camino hacia una paz y una estabilidad duraderas", ha defendido.

El comandante en jefe de las FDS anunció este martes desde la capital siria, Damasco la disolución de las fuerzas kurdo-árabes ante el "momento histórico" que vive el país: "Cerramos una página importante de la historia de Siria y comenzamos a escribir una nueva, cuyo lema es la paz, la estabilidad y la reconstrucción de la patria", zanjó tras un encuentro mantenido durante la jornada con el mandatario sirio.

El acuerdo de integración, mediado por Estados Unidos, fue firmado el 29 de enero por Al Shara y Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería llevarse a cabo esta integración, en medio de llamamientos de Washington en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.