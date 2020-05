Maduro afirma que los "enlaces de comunicación" con EEUU están suspendidos desde la supuesta incursión

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha informado este jueves de que los "enlaces de comunicación" con Estados Unidos están suspendidos desde el pasado domingo, cuando se produjo la supuesta incursión naval en las costas venezolanas de La Guaira como parte de la 'Operación Gedeón' para derrocarle.

"En este momento no. Siempre ha habido enlaces de comunicación, pero después del 3 de mayo se cortaron", ha indicado Maduro durante una entrevista ofrecida a TeleSUR.

El mandatario, no obstante, ha incidido en que el Ejecutivo venezolano sí intenta ponerse en contacto con Washington. "Hemos utilizado tres vías distintas que tenemos con tres funcionarios distintos del Gobierno de Donald Trump y están en silencio total", ha señalado.

En este sentido, Maduro se ha referido a la supuesta incursión naval y ha culpado al presidente estadounidense de haberla ordenado, además de asegurar que Venezuela "es uno de los temas de obsesión" de Trump.

Así, ha precisado que se trata de "una operación encubierta ordenada por Donald Trump, subcontratado Silvercorp, apoyada por Iván Duque --el presidente de Colombia-- y contaba con contrato firmado por Juan Guaidó --autoproclamado "presidente encargado" venezolano-- que tenía como objetivo asesinar al presidente".

Además, Maduro se ha referido a Guaidó durante la entrevista, y lo ha tachado de "criminal". "Es un ladrón, un criminal. Capaz de firmar un contrato para que maten a su contendiente político", ha precisado. "Es un fracaso, alguien tendrá que reconocerlo", ha zanjado.

EL EMBAJADOR DE EEUU PARA VENEZUELA, IMPLICADO TAMBIÉN

Por último, el presidente de Venezuela también ha detallado que James Broward Story, la persona a la que Trump pretende nombrar embajador del país norteamericano para la nación caribeña, también está implicado en la supuesta incursión.

"James Story es responsable de esta incursión armada de mercenarios que fue derrotada militarmente en la bahía de Macuto", ha dicho.

Asimismo, ha cuestionado que Trump "premie el fracaso" por nombrar a Story como embajador, ya que fue el último encargado de negocios que tuvo Estados Unidos en Venezuela antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas. Actualmente tiene una oficina en la Unidad de Asuntos de Venezuela --con sede en la Embajada de Estados Unidos en Colombia--.

La Fiscalía venezolana sostiene que la incursión naval forma parte de la 'Operación Gedeón', que sería un nuevo intento del líder opositor Juan Guaidó para derrocar a Maduro por la vía militar. El dirigente bolivariano dice que tiene pruebas de que Guaidó firmó un contrato de 212 millones de dólares con la empresa estadounidense Silvercorp para que planeara y lanzara la 'Operación Gedeón'.

El director de Silvercorp, el ex boina verde Jordan Goudreau, lo ha confirmado y sostiene que el plan sigue en marcha. Por su parte, J.J. Rendón, asesor político de Guaidó, ha confirmado en sendas entrevistas al 'Washington Post' y CNN la existencia del contrato, si bien ha dicho que lo firmaron él y el miembro de Voluntad Popular Sergio Vergara, no Guaidó. El objetivo era "capturar o eliminar" a Maduro para instaurar en el poder a Guaidó pero la 'Operación Gedeón' finalmente no recibió luz verde, ha asegurado.