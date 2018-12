Maduro asegura que la oposición "no tiene seguidores, sólo el 80 por ciento del repudio del pueblo"

Publicado 13/12/2018 4:34:32 CET

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que la oposición "no tiene seguidores, sólo el 80 por ciento del repudio del pueblo venezolano" tras las elecciones municipales celebradas el pasado domingo en el país, que se han saldado con la victoria del oficialismo.

"En 2005 participó el 25 por ciento en elecciones de concejales. En esta oportunidad participó alrededor del 28 por ciento. Ha habido un resultado muy positivo. Hemos obtenido casi el 90 por ciento de los cargos y el 75 por ciento de los votos", ha aseverado desde el Palacio de Miraflores en relación con unos comicios caracterizados por una abstención del 70 por ciento.

El dirigente ha aseverado que "en las elecciones casi no pusieron cuñas en la radio ni en la televisión". "Dejamos la capacidad de campaña en el líder local, en los anónimos", ha continuado. El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se hizo con la mayoría de escaños en juego en los concejos municipales.

En este sentido, ha comparado las elecciones con las de Estados Unidos y ha destacado que "allí el presidente no lo elige el pueblo, no como en Venezuela". "Jamás le deberé nada al imperio gringo. Soy un presidente libre e independiente. Bajo mi mandato hemos hecho 9 elecciones y ganamos 9. Y nos dolió perder la Asamblea Nacional. Sin embargo, le reconocimos e intentamos trabajar con ella, pero la misma oposición no lo permitió", ha señalado Maduro.

"La Asamblea Nacional en manos de la burguesía ha sido anulada, lanzada a la basura", ha añadido, según ha recogido el portal noticias24.

En relación con la participación de la oposición venezolana ha manifestado que ésta "no tiene seguidores, solo cuenta con el 80 por ciento del repudio del pueblo". "Los votantes de la oposición le reclaman su incapacidad", ha afirmado.