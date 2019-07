Maduro asegura que pronto presentará pruebas del "ataque electromagnético" que provocó el último apagón en Venezuela

Publicado 24/07/2019 21:10:45 CET

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este miércoles que en las próximas horas presentará pruebas del "ataque electromagnético" que habría provocado el último apagón a nivel nacional en el país sudamericano.

"Sufrimos un ataque electromagnético del alta factura, no es el primero, solo que esta vez los enemigos de la patria lograron desconectar el sistema, pero ya estamos en fase de estabilización", ha dicho.

Asimismo, ha destacado la "conciencia superior" del pueblo venezolano para hacer frente a estas situaciones y ha recalcado que el país "está bajo asedio, agresión permanente", según ha informado la agencia estatal venezolana de noticias, AVN.

"No han podido ni podrán con Venezuela, no han podido ni podrán con nuestro pueblo, no han podido ni podrán con la cohesión de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ¡Nadie va a rendir nuestra voluntad absoluta!", ha remachado.

El corte del suministro registrado el 22 de julio es el cuarto gran apagón que sufre Venezuela en lo que va de año. Esta vez, el Gobierno ha denunciado "un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana, principal proveedor de este servicio en el país".

En anteriores ocasiones, el Palacio de Miraflores ha culpado de los apagones a un supuesto "sabotaje" por parte de la oposición venezolana y sus aliados en el extranjero. Los detractores de Maduro, en cambio, lo achacan a la falta de mantenimiento e inversión y a la corrupción.