Maduro celebra el "compromiso" del pueblo venezolano tras el alistamiento "masivo" de milicianos voluntarios

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha aplaudido este sábado el alistamiento "masivo" de voluntarios para la Milicia Bolivariana que aspira a conformar el chavismo con vistas a reforzar la seguridad, tras su llamamiento a unir fuerzas frente a una hipotética "agresión militar" de Estados Unidos.

"Felicito al heroico pueblo venezolano por su masiva y ejemplar participación en la segunda Jornada de Alistamiento del Plan Nacional de Soberanía y Paz 'Simón Bolívar', un acto que reafirma el compromiso con la defensa integral de la nación", ha expresado el mandatario en un mensaje compartido a través de su canal oficial de Telegram.

En la misma línea, el presidente ha agradecido la "valentía" de todas las personas que "han respondido al llamado del clarín de la Patria" y ha augurado la creación de un "bloque histórico invencible ante cualquier amenaza del imperialismo norteamericano y sus lacayos fascistas", gracias a la "cohesión de (sus) fuerzas populares".

Respecto a estos cuerpos espontáneos de combatientes, Maduro a ensalzado además su "organización, conciencia y amor por Venezuela", y los ha presentado como un ejemplo de resistencia, como la viva imagen de "un pueblo que no se rinde, que se prepara, se une y defiende su soberanía con dignidad y coraje".

"Ratifico que el camino de la paz y la independencia plena se construye con el protagonismo del pueblo. Sigamos avanzando con firmeza y la fuerza de nuestras raíces rebeldes y libertarias, con la claridad de nuestro destino. ¡Que viva el pueblo venezolano, la soberanía y la Paz!", ha concluido su arenga el mandatario.

Las palabras de Maduro llegan después de que su Ejecutivo pusiera en marcha este viernes la segunda fase de la inscripción voluntaria como milicianos de la población civil, a la que ha estado apelando --a este fin-- con mensajes contra la "agresión militar".

El presidente venezolano anunció la semana pasada un plan para movilizar a 4,5 millones de milicianos, aunque en la primera fase de alistamiento se limitó a asegurar que la población había secundado "masivamente" el llamamiento sin dar cifras concretas de inscripción.

Asimismo, el Gobierno venezolano, que ha anunciado el despliegue de 15.000 efectivos en la frontera con Colombia, ha apelado en los últimos días a la defensa de la soberanía para contrarrestar el despliegue de varios buques militares estadounidenses en aguas de la región, llamado que ha resultado en una respuesta "masiva" de la población venezolana, según sus propias palabras.