Magyar asegura que los ministros limitarán los contactos con el presidente "títere" cuando juren sus cargos en Hungría

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, en una intervención pública tras asumir el cargo. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha asegurado este martes que los ministros de su Gobierno limitarán los contactos con el presidente húngaro, Tamás Sulyok, al que ha tachado de "títere", cuando juren sus cargos como ministros del Ejecutivo.

En una nueva señal de distanciamiento con el hasta ahora hegemónico Fidesz, del exlíder húngaro, Viktor Orbán, Magyar ha insistido en que los nuevos ministros no se fotografiarán ni recibirán felicitaciones del presidente húngaro cuando realicen el protocolario juramento de sus cargos y asuman sus puestos.

"Los miembros del gobierno de TISZA no buscarán felicitaciones del presidente títere, Tamás Sulyok, ni solicitarán la oportunidad de tomarse una foto conjunta con él, ni al recibir sus nombramientos ni después de prestar juramento", ha señalado el nuevo primer ministro húngaro en un mensaje en redes sociales.

Magyar asumió finalmente la jefatura del Gobierno este sábado en una ceremonia celebrada en Budapest y en medio de las felicitaciones de líderes de la Unión Europea y tras volver a prometer que su victoria en las elecciones de abril marcará una nueva etapa para el país.

En este tiempo ha rivalizado con el presidente húngaro, nombrado por el anterior Parlamento dominado por Fidesz, al que ha insistido en que debe dimitir por su pasividad a la hora de contener lo que describió como una deriva autocrática de Orbán. "Tenga el coraje de irse", declaró Magyar en su propia investidura con el presidente presente y tras recordarle que tiene hasta el 31 de mayo de plazo para marcharse.