Magyar confirma ante Merz un enfoque más constructivo de Hungría en la UE

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, durante una reciente rueda de prensa en Bruselas. - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha confirmado este martes ante el canciller alemán, Friedrich Merz, un enfoque más constructivo de Hungría en la Unión Europea, insistiendo en que Budapest "no siempre estará de acuerdo en todo, pero siempre estará ahí", en referencia a los debates europeos.

En su visita a Berlín, paso previo a reunirse en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, el dirigente húngaro ha señalado la responsabilidad y expectativa, también en el ámbito europeo, con su mandato tras la victoria arrolladora que puso fin a la era de Viktor Orbán. "Les complace que Hungría regrese a la mesa de negociaciones europea como país libre y soberano", ha señalado en declaraciones recogidas por el portal Telex, sobre la vuelta de Hungría a un enfoque constructivo en los debates comunitarios.

Así ha apuntado que Hungría estaría dispuesta a negociar sobre temas como migración, política exterior y competitividad en el contexto europeo. "No le prometí a la canciller que siempre estaríamos de acuerdo en todo, pero siempre estaremos ahí", ha señalado, defendiendo que se mantengan largas conversaciones sobre este tipo de asuntos.

Por su parte, Merz ha defendido el "nuevo comienzo con Hungría y el nuevo comienzo para Europa" que supone la llegada de Magyar al poder, insistiendo en que su victoria supone un "punto de inflexión significativo" en la historia de Hungría tras la Guerra Fría.

El canciller germano ha descrito el triunfo electoral de Magyar como "una inspiración en toda Europa", apuntando que ha demostrado que "el péndulo no solo puede oscilar hacia una dirección autoritaria e iliberal, sino que también puede volver al centro".

"Este es el resultado de las elecciones y el hecho de que podemos volver a luchar juntos para superar la división de Europa", ha indicado Merz, llamando a integrar de nuevo a Hungría en los debates europeos tras la época de Orbán marcada por los continuos choques con la UE y sus Estados miembros a cuenta del apoyo a Ucrania, la política climática o la gestión de la migración.