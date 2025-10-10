Malí anuncia la muerte de "múltiples decenas de terroristas" en bombardeos y operaciones en el sur del país

Archivo - El líder de la junta militar de Malí, Assimi Goita - PRESIDENCIA DE MALÍ - Archivo

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de "múltiples decenas de terroristas" en una serie de bombardeos ejecutados contra sospechosos en la región de Sikasso (sur) y en enfrentamientos desatados tras un ataque contra un puesto de control de Zantiguila, situada en esta misma zona del país africano.

Así, ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que la Fuerza Aérea atacó el 8 de octubre tres objetivos en Kolondieba, Zegoua y Heremakono, donde "fueron neutralizados múltiples decenas de terroristas y se destruyó material".

"Asimismo, las Fuerzas Armadas malienses respondieron de forma vigorosa a un ataque contra el puesto de Zantiguila", ha manifestado, antes de afirmar que "múltiples terroristas fueron neutralizados".

Además, ha asegurado que también fue "neutralizado un grupo de terroristas" en Inarabane, en la región de Ménaka, sin facilitar un balance, antes de resaltar que el Ejército "sigue totalmente comprometido con la lucha contra los terroristas en la totalidad del territorio".

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.