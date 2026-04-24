Malí anuncia la "neutralización" de "más de 60 terroristas" en nuevos bombardeos en el centro del país

Archivo - El líder de la junta militar y presidente de transición de Malí, Assimi Goita (archivo) - Europa Press/Contacto/Habib Kouyate - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Malí ha anunciado la "neutralización" de "más de 60 terroristas" en una serie de bombardeos ejecutados el jueves contra "un importante refugio" usado por los sospechosos en la región de Mopti, situada en el centro del país africano.

Así, ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que aviones de la Fuerza Aérea lanzaron ataques contra "un importante refugio de grupos armados terroristas situado al noroeste de la localidad de Dioura", antes de resaltar que el lugar quedó "totalmente destruido".

Asimismo, ha trasladado a la población que "las operaciones coordinadas de búsqueda y neutralización de terroristas continúan de forma activa en todo el territorio nacional", después de anunciar el miércoles la muerte de "más de 70 terroristas" en "bombardeos quirúrgicos" contra una zona boscosa en la región de Koulikoro, situada cerca de la capital, Bamako.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Assimi Goita, actual presidente de transición, que ha protagonizado un acercamiento con Rusia desde su llegada al poder, distanciándose tanto de Francia como de sus antiguos socios occidentales.