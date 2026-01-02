Mamdani revoca todas las órdenes ejecutivas proclamadas por su predecesor desde su imputación por corrupción

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani - ZOHRAN MAMDANI / X

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El nuevo alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha revocado todas las órdenes ejecutivas proclamadas por su predecesor, Eric Adams, desde que fue imputado por corrupción; una en particular que prohibía a las empresas de la ciudad cualquier tipo de represalia en forma de boicot o retirada de sus inversiones en Israel por la guerra de Gaza.

Adams fue imputado formalmente por corrupción en septiembre de 2024. La acusación fue desestimada en abril del año pasado con el matiz de que fue recusada "con prejuicio" por el juez instructor en medio de dudas sobre la injerencia en el caso de la Administración Trump, muy próxima al ahora exalcalde.

Mamdani, además, ha revocado otra orden ejecutiva de Adams que básicamente equiparaba cualquier crítica a Israel como un acto de "antisemitismo", pero ha dejado intacta la recién creada oficina de la ciudad para combatir el antisemitismo que impulsó Adams, quien dedicó sus últimas semanas de mandato a protagonizar un viaje a Israel en el que declaró su lealtad absoluta a sus autoridades.

"Es un tema que tomamos muy en serio y que forma parte del compromiso que hemos asumido con los judíos neoyorquinos: no solo protegerlos, sino también celebrarlos y apreciarlos", declaró Mamdani en rueda de prensa sobre su decisión de preservar la oficina.

El nuevo alcalde ha tenido que sortear durante su campaña una ola de acusaciones infundadas que le han llegado a vincular con el movimiento islamista palestino Hamás y al propio Ministerio de Exteriores de Israel no se le han escapado estas nuevas decisiones.

"En su primer día como alcalde, Mamdani muestra su verdadero rostro: desecha la definición de antisemitismo y levanta las restricciones al boicot a Israel. Esto no es liderazgo. Es echar gasolina antisemita a un fuego abierto", ha manifestado el Ministerio.