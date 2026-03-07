Manifestantes chipriotas piden la salida de las bases militares británicas

Base militar britanica de Akrotiri, en Chipre - Europa Press/Contacto/George Christophorou

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes han pedido este sábado durante una manifestación en Nicosia, la capital de Chipre, la salida de las bases militares británicas en la isla, objetivo de ataques tras el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

"La utilización de las bases británicas por tropas occidentales ha convertido las bases en sí mismas y la zona cercana y el propio país y su infraestructura crítica en un objetivo militar", ha denunciado una de las organizaciones convocantes, Afoa, en referencia a las bases militares británicas de Akrotiri y Dhekelia.

La manifestación ha concluido frente al Palacio Presidencia de Chipre y durante la misma se han podido leer pancartas con lemas como "Chipre no es vuestra plataforma de lanzamiento" o "Bases británicas, fuera", informa el diario 'Cyprus Mail'.

Afoa ha denunciado la narrativa de la protección para lanzar ataques que "intensifica la narrativa ya existente de militarización" de la vida social y política en la isla.

"La función de Chipre en una guerra regional que se expande por muchos países pone a los habitantes y gentes de Chipre en un camino peligroso y destructivo", ha reprochado.

La antigua colonia británica de Chipre se independizó en 1960, pero Reino Unido conserva el control y la soberanía sobre el territorio donde se encuentran las dos bases militares.