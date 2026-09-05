Manifestantes enmascarados bloquean el acceso al puerto de Dover

Archivo - Atascos en los accesos al puerto de Dover en 2023. - Gareth Fuller/Pa Wire/Dpa - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un amplio grupo de manifestantes, muchos de ellos enmascarados, han bloqueado este sábado por la mañana el tráfico de entrada y de salida del puerto de Dover, el de mayor actividad del Reino Unido.

"Estamos al tanto de una protesta que está teniendo lugar actualmente en el puerto de Dover. Los agentes están presentes y dialogando con los manifestantes", ha informado la Policía del condado de Kent.

Según se puede observar en las imágenes difundidas por redes sociales y medios británicos, un centenar de manifestantes, muchos de ellos encapuchados o con la cara cubierta, han bloqueado los accesos a la infraestructura, considerada una vía de acceso fundamental para la circulación de personas y comercio en Reino Unido.

A esta hora se están produciendo importantes trastornos en el puerto de Dover debido a la concentración. En concreto el tráfico de entrada y de salida del puerto ha quedado cortado, provocando importantes atascos y retrasos en las principales carreteras cercanas al puerto.

Aunque no ha trascendido el motivo de las protestas, los políticos regionales lo han achacado a una manifestación contra la migración, dado que la zona es lugar de llegada de embarcaciones que cruzan el canal de la Mancha.

El diputado laborista Mike Tapp ha denunciado en redes sociales las alteraciones a la vida de los residentes en la zona y los problemas ocasionados en el puerto.

"Estoy harto de idiotas que vienen a Dover a causar alteraciones. Apuesto a que si le preguntaras a cualquiera de esos 'manifestantes' no sabrían que las travesías en bote pequeño han bajado un 40%", ha señalado, sugiriendo que la protesta se encuadra en los movimientos de ultraderecha contrarios a la migración. "Vayan a casa, disfruten su fin de semana y consigan un trabajo", ha espetado.