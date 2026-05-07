Manila acusa a Pekín de realizar investigaciones científicas "ilegales" en el mar de China Meridional

Gráfico de la Guardia Costera filipina sobre las actividades del buque chino 'Xiang Yang Hong 33' - GUARDIA COSTERA DE FILIPINAS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Filipinas ha acusado este jueves a China de llevar a cabo investigaciones científicas "ilegales" cerca del banco de Reed, una zona rica en gas natural y petróleo ubicada en las disputadas islas Spratly, que se encuentra dentro de su zona económica exclusiva en el mar de China Meridional.

El portavoz de la Guardia Costera, Jay Tarriela, ha informado en un comunicado que uno de sus aviones despegó tras detectar un buque de investigación chino, identificado como 'Xiang Yang Hong 33', estacionado aproximadamente a 7,34 millas náuticas (13,7 kilómetros) al oeste del arrecife Rozul, también conocido como Iroquois.

"El buque estaba desplegando activamente un bote de servicio dirigiéndose hacia el arrecife, confirmando operaciones en curso de una investigación científica marina no autorizadas. En el mismo lugar, se supervisó un buque de la Guardia Costera china ('CCGV BN 5309') merodeando en la parte occidental del arrecife Rozul, mientras que 13 buques de la Milicia Marítima China estaban anclados en aguas circundantes", ha detallado.

La Guardia Costera ha indicado que el 'Xiang Yang Hong 33' zarpó de China el 15 de abril y "ha estado realizando sistemáticamente actividades de investigación en múltiples" zonas "dentro de la zona económica exclusiva filipina".

En concreto, entre el 20 y el 22 de abril, el buque estuvo parado en el banco de arena Ayungin --acompañado de varios buques de apoyo--, tras lo que entre el 22 y el 28 de abril se trasladó hacia el arrecife Arellano. Días más tarde, fondeó cerca del banco First Thomas, conocido como Bulig, y operó en el arrecife Mischief o Panganiban, por su nombre en tagalo.

La Guardia Costera filipina ha informado de que la embarcación china también fue avistada en el atolón Quirino o Jackson. Desde la víspera, el buque ha sido rastreado moviéndose entre el arrecife Jacinto y el arrecife Diego Silang.

Adicionalmente, las fuerzas filipinas han detectado 28 buques chinos anclados y dispersos alrededor del cayo Sandy, mientras que otro buque de la Guardia Costera china, el 'CCG 5101', se ha posicionado aproximadamente a 2 millas náuticas al oeste de la isla Pagasa, conocida también como Thitu.

"Estas actividades constituyen una clara y flagrante violación de la Convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar (UNCLOS). Bajo la UNCLOS, la investigación científica marina dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) de un Estado costero solo puede llevarse a cabo con el consentimiento expreso de ese Estado", ha argüido.

En este sentido, ha resaltado que Manila "no ha otorgado tal consentimiento" a Pekín para ninguna de estas actividades en la zona. "La presencia del buque de investigación y el enjambre a gran escala por parte de buques de la Milicia Marítima China representan una seria infracción a los derechos soberanos filipinos y a la jurisdicción marítima", ha sentenciado.

El cayo Sandy --una isla pequeña de baja profundidad formada sobre un arrecife de coral-- se encuentra cerca de un puesto militar filipino en la isla de Thitu, que Manila utiliza para rastrear los movimientos chinos en la zona.

Las aguas en disputa del mar de China Meridional están atravesadas por rutas marítimas vitales para el comercio mundial, y sus fondos marinos podrían contener importantes reservas de petróleo y gas. La expansión territorial china ha suscitado las críticas de sus vecinos --Taiwán, Brunéi, Vietnam, Malasia y Filipinas-- que reivindican también como propias esas aguas.