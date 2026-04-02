Marco Rubio muestra "seria preocupación" por la detención de buques panameños en los puertos de China

El secretario de Estado, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha mostrado este jueves "seria preocupación" ante las detención de buques con bandera de Panamá en los puertos chinos por parte de las autoridades chinas, y ha manifestado su "apoyo a la soberanía" del país latinoamericano.

"Las recientes acciones de China contra buques con bandera panameña suscitan seria preocupación sobre el uso de herramientas económicas para socavar el Estado de derecho en Panamá", ha señalado en un comunicado en el que ha querido recordar que esta es "una nación soberana y socio vital para el comercio mundial".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha criticado que "las detenciones, demoras u otros impedimentos al movimiento de buques perjudican la estabilidad de las cadenas de suministro globales, aumentan los costes para las empresas y los consumidores, y erosionan la confianza en el sistema de comercio internacional".

Sus declaraciones llegan después de que las autoridades panameñas hayan apuntado a un aumento en la detención de barcos con bandera del país centroamericano en los puertos de China, un extremo que se produce después de que el Tribunal Supremo de Panamá haya anulado la licencia de gestión de dos puertos cerca del Canal de Panamá que había sido concedida a una empresa de Hong Kong.

"Las acciones de China contra buques con bandera panameña se producen tras la reciente decisión de la Corte Suprema independiente de Panamá sobre las terminales de Balboa y Cristóbal. Este fallo soberano defendió la transparencia, el Estado de derecho y responsabilizó a los operadores privados ante el interés público", ha considerado Rubio.

"La sentencia también deja claro que Panamá es un socio confiable para la inversión internacional y las oportunidades de negocio. Estados Unidos apoya firmemente a Panamá y espera fortalecer su cooperación económica y de seguridad con este importante socio", ha agregado.