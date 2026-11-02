Marco Rubio se reunirá este lunes en Washington con el nuevo ministro de Exteriores venezolano, Oliver Blanco

Archivo - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una reunión con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Atenas. - Aristidis Vafeiadakis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrá este lunes un encuentro bilateral en Washington con el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, en el marco de la primera toma de contacto oficial tras los cambios en la cancillería venezolana.

Según consta en la agenda oficial distribuida por el Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense recibirá a Blanco a las 12.00 horas (hora local) en la sede del departamento en la capital estadounidense.

La cita marcará el primer contacto cara a cara entre los máximos responsables de Exteriores de Washington y Caracas desde que se retomaran los lazos bilaterales, rotos hasta la operación militar estadounidense del pasado enero en la capital venezolana que culminó con la detención de Nicolás Maduro.

La reunión se produce tras el reciente anuncio realizado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien nombró a Oliver Blanco al frente de la cartera de Exteriores en sustitución de Félix Plasencia. Blanco ejercía hasta la fecha como viceministro primero de Relaciones y Comercio Exterior con competencias específicas para Europa y América del Norte.

Rodríguez encomendó al saliente Plasencia la dirección de Asuntos Internacionales con el encargo prioritario de desplazarse a Londres para gestionar la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, unas reservas valoradas en cerca de 2.000 millones de euros que permanecen congeladas desde 2018.