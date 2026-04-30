Marruecos alerta de la "clara connivencia entre el separatismo y el terrorismo" tras la ofensiva en Malí

Archivo - Nasser Burita, ministro de Exteriores de Marruecos (archivo) - MAP / HICHAM FERCHI - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Marruecos ha condenado la ofensiva a gran escala lanzada el sábado por yihadistas y separatistas tuareg en Malí y ha alertado de la "clara connivencia entre el separatismo y el terrorismo", especialmente ante una fase que describe como "muy crítica" para la región del Sahel.

El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha trasladado su apoyo a "la estabilidad, la soberanía y la unidad nacional de Malí" y ha subrayado que la estabilidad en el país africano es "fundamental" para la región, según un comunicado publicado por su cartera a través de redes sociales.

"Marruecos condena estos ataques y considera que son inaceptables y que han causado numerosas víctimas", ha dicho, al tiempo que ha apostado por la intervención de actores regionales e internacionales frente a la citada "connivencia" entre "separatistas y terroristas", en una velada acusación al Frente Polisario.

"Es fundamental que podamos emprender dinámicas inversas, centradas en la estabilidad y el respeto a las decisiones de las poblaciones, en las que las relaciones se basen en la cooperación más que en el chantaje y la intimidación", ha señalado Burita, ante la expansión de las redes yihadistas en el Sahel.

A las reacciones ante la situación en Mali se ha sumado el portavoz del Gobierno de Costa de Marfil, Amadou Coulibaly, quien ha condenado los ataques y ha recalcado que el país "ya ha adoptado medidas para garantizar la seguridad en la frontera", ante la posible expansión de a amenaza.

"Este dispositivo sigue en funcionamiento y es suficientemente robusto", ha defendido, al tiempo que ha descartado una intervención unilateral de Costa de Marfil para respaldar a la junta militar de Malí frente a los ataques del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM) y los separistas tuared del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

De esta forma, ha descartado cualquier "acción aislada por parte de Costa de Marfil" y ha encuadrado cualquier intervención militar en "un esfuerzo colectivo en el marco de la fuerza de reserva de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)", un organismo que Malí abandonó en enero de 2024, según ha recogido el portal de noticias Koaci.

Las declaraciones desde Marruecos y Costa de Marfil llegan después de que el líder de la junta, Assimi Goita, apareciera por primera vez en público el lunes y asegurara que la situación estaba ya "bajo control", tras lo que el Gobierno celebró el miércoles un Consejo de Ministros en el que no se trató la situación de seguridad, según su comunicado posterior.

Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.