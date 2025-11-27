Marruecos desmantela una "red criminal" de "tráfico internacional de drogas" desde playas de Casablanca

Archivo - Vista de una bandera de Marruecos el día que da comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos han anunciado este jueves el desmantelamiento de una "red criminal dedicada al tráfico internacional de drogas", una operación que se ha saldado con la detención de ocho personas y la incautación de 16 toneladas de hachís.

La Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST) ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que esta red "utiliza las playas adyacentes a la ciudad de Casablanca como punto de partida para operaciones de contrabando a través de rutas marítimas y el uso de embarcaciones neumáticas".

Así, ha detallado que los detenidos, entre los que figuran dos mujeres, tienen entre 32 y 60 años, al tiempo que ha resaltado que los agentes han incautado además seis embarcaciones neumáticas, ocho motores, cuatro barriles de gasolina, teléfonos móviles, aparatos GPS y 1,6 millones de dirhams (cerca de 149.00 euros).

El organismo ha reseñado que "los sospechosos han sido puestos bajo custodia policial para profundizar en la investigación, llevada a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía competente, con el fin de revelar todas las ramificaciones nacionales e internacionales de esta red y detener a todas las personas implicadas en este caso".