Marruecos envía a prisión provisional a cuatro detenidos en una protesta en Rabat en apoyo a presos saharauis

Archivo - Vista de una bandera de Marruecos el día que da comienzo la XII Reunión de Alto Nivel Marruecos-España, a 31 de enero de 2023, en Rabat (Marruecos) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Marruecos han mandado a prisión provisional a cuatro personas detenidas durante la protesta celebrada el lunes en la capital, Rabat, en apoyo a presos saharauis arrestados durante el desmantelamiento en noviembre de 2010 del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún.

La Fiscalía ha afirmado que en la concentración "no autorizada", convocada frente a la sede de la Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción, participaron alrededor de 40 personas, antes de agregar que las fuerzas de seguridad intervinieron ante los "desórdenes" registrados en el marco de la protesta.

Así, ha especificado que los participantes se negaron a seguir las órdenes de las fuerzas de seguridad cuando les exigieron que abandonaran el lugar, llegando a "oponer una resistencia violenta" que se saldó con tres agentes heridos, tal y como ha recogido la agencia estatal marroquí de noticias, MAP.

Por ello, ha manifestado que tras los incidentes se abrió una investigación judicial que incluyó la detención de siete personas, cuatro de las cuales han sido enviadas a prisión provisional mientras continúan los procedimientos.

El campamento de Gdeim Izik llegó a contar con unas 6.500 tiendas de campaña y fue desmantelado cerca de un mes después del inicio de la protesta, convocada por saharauis para denunciar sus malas condiciones sociales y económicas en zonas controladas por Marruecos, en lo que se considera el inicio de la denominada 'Primavera Árabe'.

El líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, reclamó el miércoles al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que "intervenga urgentemente" ante la "situación crítica" de los presos saharauis encarcelados en Marruecos, al tiempo que solicitó la liberación "inmediata" de estas personas.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.