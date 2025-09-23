Marruecos reitera al enviado de la ONU para el Sáhara la "inmutable" oferta de autonomía

Archivo - El enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, ha reafirmado este martes ante el enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que la posición oficial de Rabat sigue "inmutable" y pasa por el plan de autonomía propuesto en el año 2007 por el rey Mohamed VI.

Burita ha señalado que dicha iniciativa es la "base exclusiva" sobre la que lograr "una solución política, realista, pragmática y duradera" del conflicto, en aras de la "integridad territorial" de Marruecos, según el Ministerio de Exteriores.

La reunión se enmarca dentro de una nueva ronda de contactos emprendida en estos últimos días por De Mistura, que en octubre debe presentar un nuevo informe ante la ONU. El enviado ya se ha visto con el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, así como con el Gobierno argelino.

Ninguna de las partes ha dado muestras de variar un ápice su posición, ya que Ghali insistió por ejemplo en el "derecho inalienable" del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, una reivindicación compartida también con Argelia.