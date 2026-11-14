Más de 10.000 manifestantes protestan contra el deterioro climático durante la COP31 de Antalya

Manifestación contra el deterioro climático en Antalya, Turquía - Bianca Otero / Zuma Press / Europa Press

ANTALYA (TURQUÍA), 14 (DPA/EP)

Más de 10.000 manifestantes --según los convocantes-- han protestado este sábado contra el deterioro del clima mundial y en favor de los derechos humanos este sábado en Antalya, Turquía, sede de la 31ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) a pesar del gran despliegue policial.

"Desde hace mucho tiempo no había habido una manifestación en Turquía con tanta participación", ha destacado un portavoz del comité organizador, Nil Ormanli, en declaraciones a la agencia de noticias DPA.

La convocatoria es de numerosas organizaciones turcas y ha sido secundada por sindicatos y partidos de la oposición, así como por organizaciones internacionales.

Las autoridades han permitido la protesta en un país en el que son habituales los vetos a este tipo de concentraciones multitudinarias. Sin embargo, los participantes han tenido que mostrar sus pancartas en controles policiales antes de poder sumarse a la manifestación, que ha recorrido un kilómetro desde el parque Aydin Kanza Park hasta la plaza de la República.

Entre los participantes estaba la secretaria de Estado alemana de Cultura Claudia Roth, quien ha pedido contención a las fuerzas de seguridad turcas. "No debe haber agresiones ni detenciones. Solo puedo advertirlo", ha declarado antes de defender la protesta como "parte esencial" de cualquier cumbre del clima.

En los últimos meses ha habido redadas contra asociaciones LGTBI y se han prohibido las manifestaciones durante la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara el pasado mes de julio.

Otra activista alemana, Luisa Neubauer, del movimiento Fridays for Future, ha explicado que se han evitado mensajes polémicos para no poner en peligro a los activistas turcos. "Funciona muy bien la maquinaria de represión", ha apuntado sobre los controles policiales y advertencias de las autoridades.

Los participantes han coreado de todas formas lemas opositores como "Hombro con hombro contra el fascismo" o "Llegará el día en el que el AKP tendrá que responder ante el pueblo", en referencia al Partido Justicia y Desarrollo del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Uno de los asistentes ha criticado que Turquía acoga esta cumbre pese al daño ambiental causado por el carbón en el país. Es "tragicómico" que de entre todos los gobiernos sea este el anfitrión, ha planteado.

Además de la manifestación se ha organizado una Cumbre Climática Popular paralela con cientos de grupos turos e internacionales de la sociedad civil. Una de las responsables de la coordinación, Süheyla Dogan, ha explicado que pretenden dar voz a expertos turcos y a grupos que no son escuchados dentro de las negociaciones oficiales con cuestiones clave como la degradación ambiental, la democracia o la transición a un mundo sin combustibles fósiles.

Dogan ha denunciado también la política energética y ambiental del Gobierno turco que desprecia la protección del monte Ida o amplía las centrales eléctricas alimentadas por carbón.

La cumbre climática durará hasta el próximo 20 de noviembre y aspira a ampliar los compromisos ya alcanzados sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o ampliar la financiación climática para los países en desarrollo.