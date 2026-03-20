Más de 1.020 muertos y 2.600 heridos por ataques de Israel en Líbano desde el 2 de marzo

Un policía pasa junto a los restos de un edificio en Bashura, en el centro de Beirut, alcanzado por un ataque aéreo de Israel - Europa Press/Contacto/Sally Hayden

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Líbano han elevado este viernes a 1.021 las víctimas mortales y 2.641 los heridos a causa de ataques del Ejército de Israel desde el pasado 2 de marzo, incluidos 20 muertos y 57 heridos en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad libanés ha difundido estas cifras en su último balance, incluyendo 79 mujeres, 824 hombres y 118 menores de edad entre los fallecidos; mientras que entre los heridos hay 415 mujeres, 1.856 hombres y 370 niños.

Los ataques de Israel han provocado asimismo el desplazamiento de más de un millón de personas en casi 20 días, de acuerdo a Beirut, mientras que otras 125.000, la mitad de ellas menores de edad, han huido a Siria ante la escalada del conflicto, según ha indicado esta semana la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los bombardeos de Israel en Líbano se producen en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero, si bien el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de ellos contra el país vecino a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Israel ha argumentado en todo este tiempo que actúa contra Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.