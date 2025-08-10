Más de 600 hospitalizados por una fuga de gas de cloro en el centro de Irak

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia en Irak - Europa Press/Contacto/Khalil - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades iraquíes han informado este domingo de que más de 600 personas han tenido que ser hospitalizados tras haber inhalado cloro con motivo de una fuga de gas de color en una planta depuradora de agua en la ciudad santa de Kerbala, donde esta semana se celebra una festividad religiosa.

"El Ministerio de Sanidad ha registrado 621 casos de asfixia debido a la fuga de gas de cloro en Kerbala. Todos ellos han salido ya del hospital en buen estado", reza un breve comunicado publicado por dicha cartera ministerial en su perfil de la red social X.

Esta misma mañana el Tribunal de Investigación de Kerbala ha anunciado el arresto de una red terrorista --formada por 23 personas-- afiliada a Estado Islámico que supuestamente estaba planeando un ataque contra los peregrinos en la provincia, según ha recogido la agencia de noticias iraquí Shafaq.

El complot consistía en colocar artefactos explosivos a lo largo de las rutas de los peregrinos en el eje sur, además de introducir veneno mortal en recipientes de comida. Los detenidos habrían confesando su participación.

Cabe mencionar que la semana pasada las autoridades locales informaron del arresto de una célula yihadista con vínculos con la Inteligencia israelí que también planeaba llevar a cabo atentados terroristas contra los peregrinos de Arbain.

Anualmente miles de peregrinos viajan a Kerbala (a unos 100 kilómetros al sur de la capital, Bagdad) por el Arbain, los actos en recuerdo de la muerte del tercer imán chií, Husaín Ibn Alí, nieto del profeta Mahoma, puesto que la ciudad alberga varios santuarios.