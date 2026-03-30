Más de 70 mineros muertos tras un ataque en Sudán del Sur

Archivo - El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Sudán del Sur, James Wani Igga, ha informado este lunes de que 73 mineros han muerto y otros 25 han resultado heridos por un ataque perpetrado por hombres armados en la localidad de Jebel Iraq, ubicada en el estado de Ecuatoria Central.

"Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, tememos que estas cifras aumenten. Eran ciudadanos trabajadores, el pilar de nuestra economía local, que fueron atacados mientras buscaban ganarse la vida para mantener a sus familias", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

El vicepresidente sursudanés ha afirmado que "tal brutalidad no solo viola el derecho a la vida, sino que constituye un ataque directo a la paz y la estabilidad". "En nombre del Gobierno de Sudán del Sur y en el mío propio, condeno este acto de violencia cobarde e insensato en los términos más enérgicos posibles", ha precisado.

De esta forma, ha asegurado que será necesario "iniciar una investigación formal para determinar la identidad y los motivos" de los agresores. "No podemos permitir que hombres armados desconocidos sigan aterrorizando a nuestra gente impunemente", ha dicho, instando además a reforzar la protección de las zonas mineras y rurales.

CASI 60 MUERTOS EN JONGLEI

La ONG Médicos sin Fronteras (MSF) ha denunciado este mismo lunes que al menos 58 personas han muerto en las últimas cuatro semanas en el estado de Jonglei, Sudán del Sur, dando lugar a la huida de 30.000 personas de Nyatim en busca de seguridad tras la reciente violencia registrada en Lankien y Pieri.

"Uno de nuestros compañeros, que se encuentra actualmente en Nyatim, ha informado de que la gente está muriendo de hambre, ya que su único alimento son hojas de árboles hervidas", ha indicado el responsable de operaciones de MSF, Gul Badshah, agregando que "una docena de niños han fallecido a causa de diarrea acuosa aguda y presunta malaria".

Buena parte de los desplazados son mujeres, niños, ancianos y enfermos. "Según las informaciones recabadas sobre el terreno, al menos diez personas fueron secuestradas por bandas armadas en la zona de Nyatim, entre ellas una madre lactante que fue asesinada a tiros", ha detallado Badshah.

Los equipos de MSF han logrado contactar con mujeres que pudieron salir de Nyatim con sus hijos y llegar a pie a Chuil, una aldea a unos 50 kilómetros. "Los adultos intentamos ser fuertes, pero los niños mueren ante nuestros ojos. A veces, los niños ven morir a sus madres o padres", ha expresado a la ONG Nyaluat.

Por su parte, Nyapini ha resaltado que muchos mueren de enfermedades durante la travesía. "Otros de hambre, y otros son asesinados en el monte cuando van a recolectar frutos silvestres, hojas o nenúfares", ha denunciado.

Badshah ha asegurado que la gente de Nyatim está "atrapada". "Aunque quisieran abandonar la zona, la gran mayoría carece de la fuerza y los medios, incluyendo transporte y dinero, para hacerlo", ha expresado, instando a las autoridades competentes a garantizar el acceso humanitario a la zona.

El país ha registrado durante los últimos años un aumento de los enfrentamientos intercomunitarios, motivados principalmente por el robo de ganado y las disputas entre pastores y agricultores en las zonas más fértiles del país, especialmente a causa del aumento de la desertificación y el desplazamiento de población.