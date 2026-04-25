Más de medio millón de palestinos votan en las elecciones municipales

Elecciones municipales en Palestina - Europa Press/Contacto/Nasser Ishtayeh

MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de medio millón de palestinos han ejercido su derecho al voto en las elecciones municipales celebradas este sábado en Cisjordania y también ha habido una importante participación en Deir al Balá, la única zona de la Franja de Gaza en la que se han podido celebrar los comicios.

Un portavoz de la Comisión Cetral Electoral Palestina, Farid Taamalá, ha informado de 512.510 votantes en Cisjordania, un 53,44 por ciento del censo, según recoge la agencia de noticias oficial palestina, WAFA.

Taamalá ha destacado que la alta participación es un refleojo del compromiso de la población con el proceso democrático y del poco seguimiento de los llamamientos a la abstención.

La votación ha terminado a las 19.00 horas sin incidentes de consideración. El recuento ha comenzado de inmediato en presencia de candidatos, observadores y periodistas, aunque se espera que el resultado no esté disponible hasta el domingo.

En la Franja de Gaza las elecciones se han celebrado en Deir al Balá, en el centro del enclave palestino, y son las primeras votaciones en 20 años. En este caso los colegios electorales han abierto a las 7.00 horas, pero han cerrado a las 17.00 horas.

"Es un reflejo de la unidad de los territorios palestinos a pesar de las difíciles circunstancias", ha destacado el presidente de la Comisión Central Electoral, Rami Hamdalá. Deir al Balá ha sido seleccionada por ser la zona "menos afectada" por la ofensiva militar israelí sobre la Franja.

En total había 1,3 millones de palestinos censados con derecho a voto, de los cuales 70.000 corresponden a Deir al Balá, según datos oficiales. Se eligen 183 gobiernos municipales y para ello concurren 321 listas con 3.773 candidatos a concejal, así como 1.358 candidatos a los consejos municipales.

LOS ÚLTIMOS PROCESOS ELECTORALES

Desde 2006 no se han celebrado elecciones en Gaza, dado que Hamás procedió a realizar nombramientos administrativos en el enclave bajo su control, mientras que en Cisjordania sí ha habido elecciones locales --en 2012, 2017 y 2022--, si bien las presidenciales y legislativas han quedado aplazadas en varias ocasiones, lo que ha llevado a dudas sobre la legitimidad del mandato del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas.

De hecho, la disolución 'de facto' en 2007 del Consejo Legislativo Palestino --el Parlamento-- ha dejado los cambios en la legislación electoral en manos del presidente palestino, que ha recurrido a una serie de decretos que han incorporado un nuevo sistema electoral y la ampliación de las cuotas reservadas a mujeres para que ocupen cargos en estos organismos públicos.

Sin embargo, entre los pasos más controvertidos figura uno que requiere que todos los candidatos firmen un compromiso con "ceñirse al programa político y nacional de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP)", dominado por el partido de Abbas, Al Fatá, y a la que no pertenecen Hamás y otras facciones como Yihad Islámca, lo que ha sido interpretado como un obstáculo a sus listas.

La situación ha supuesto la exclusión de estas formaciones, que no presentan candidatos bajo su égida, en un contexto en el que las autoridades de Gaza han reclamado en varias ocasiones que se autorice la entrada del equipo de tecnócratas que asumirá la gestión de la Franja de Gaza --el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)-- en el marco de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del enclave.

El CNAG, encabezado por Alí Shaath, fue creado al hilo de la formación de la Junta de Paz, encabezada por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el acuerdo en octubre de 2025 para aplicar la citada propuesta, que recibió el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que llevó aparejado el citado alto el fuego, ante dudas sobre si se iniciará la aplicación de la segunda fase del pacto por incumplimientos de algunos compromisos de la primera.

Por ello, existen dudas sobre la relevancia que puedan tener los resultados de las elecciones en la Franja, especialmente debido a las suspicacias sobre la falta de representatividad y el contexto de conflicto que sigue imperando en el enclave, ante la incertidumbre sobre si el proceso político se abrirá camino o si Israel optará finalmente por relanzar su ofensiva a gran escala, en medio de denuncias internacionales sobre un genocidio en Gaza.

LA ONU HABLA DE "OPORTUNIDAD IMPORTANTE"

El vicecoordinador especial de Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Próximo, Ramiz Alakbarov, ha afirmado que "las elecciones de este sábado representan una importante oportunidad para que los palestinos ejerzan sus derechos democráticos durante un período excepcionalmente difícil", antes de ensalzar a la CEC por sus "constantes esfuerzos para preparar un proceso creíble, dados los importantes desafíos que existen en Cisjordania y las condiciones extraordinariamente difíciles que prevalecen en Gaza".

La ONU ha reclamado a todas las partes que garanticen que el proceso tiene lugar "de forma pacífica, ordenada e inclusiva" y que "los votantes pueden ejercer su derecho a participar de forma libre y sin intimidación", así como que cualquier posible disputa que surja tras la votación "sea resuelta a través de los canales legales establecidos".

Por último, el organismo ha expresado su apoyo al "fortalecimiento de las instituciones palestinas y la promoción de la gobernanza democrática", como parte de "los esfuerzos más amplios para impulsar una paz justa y duradera de conformidad con el Derecho Internacional, las resoluciones pertinentes de la ONU, los acuerdos previos y en busca de una solución viable de dos Estados".

La votación es considerada como una prueba de fuego de cara a las legislativas del 1 de noviembre, si bien sigue habiendo dudas sobre las capacidades para organizarlas ante la falta de un acuerdo político entre Al Fatá y Hamás y las dificultades técnicas para organizar el proceso, especialmente en el caso de Jerusalén Este, donde Israel impidió el voto en 2021, lo que provocó el aplazamiento de los comicios.

A todo ello se suma la situación de seguridad en la propia Cisjordania, donde han muerto decenas de palestinos en ataques perpetrados por colonos y las fuerzas de seguridad y donde el Gobierno de Israel ha ampliado la construcción de asentamientos y la expropiación de tierras palestinas a pesar de las críticas internacionales por estas acciones, que violan el Derecho Internacional y socavan la viabilidad de la solución de dos Estados.