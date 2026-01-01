Más de medio millón de personas marchan en Estambul contra la "masacre" en Palestina

Manifestación propalestina en el puente de Gálata, en Estambul - Europa Press/Contacto/Murat Kocabas

MADRID 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unas 520.000 personas, según las autoridades, han participado este 1 de enero en una multitudinaria marcha que ha cruzado el emblemático puente de Gálata de Estambul en una nueva expresión de rechazo a la "masacre" de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza y en Cisjordania.

La manifestación ha concluido en la explanada que separa la Mezquita de Santa Sofía y la Mezquita Azul de la parte antigua de la ciudad bajo el lema "No nos intimidarán. No nos callaremos. No olvidaremos a Palestina".

La protesta ha sido convocada por la Plataforma Alianza por la Humanidad y la Voluntad Nacional con presencia de más de 400 organizaciones de la sociedad civil turca y también de partidos políticos, incluido el gobernante Partido Justicia y Desarrollo (AKP).

En la manifestación han participado el ministro de Justicia, Yilmaz Tunç, y el de Comercio, Ömer Bolat, quien ha señalado a Israel por el "genocidio" del pueblo palestino. "El Gobierno de (el primer ministro israelí, Benjamin) Netanyahu es responsable", ha remachado, según recoge el diario turco 'Hürriyet'.

"La gente de Estambul hace hoy un importante llamamiento al mundo por los derechos humanos, por la justicia. Como pueden ver rezamos juntos, más de medio millón de personas reunidas en Gálata a pesar del tiempo frío de hoy en Estambul", ha subrayado por su parte Tunç.