Más de veinte partidos firman la Carta de Julio, una "reforma política integral" para Bangladesh

Imagen de archivo de un mitin en una calle de Dacca, Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Habibur Rahman

El acontecimiento provoca protestas y enfrentamientos entre manifestantes y policías en la capital

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de una veintena de partidos políticos han firmado este viernes la llamada Carta de Julio, un ambicioso proyecto impulsado por las autoridades de transición que se encuentran al frente del país desde la caída del Gobierno de Sheij Hasina y que apuestan por una "reforma política integral".

El Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), encabezado por la ex primera ministra Jaleda Zia, y ocho partidos afines han firmado el texto, que también ha contado con la rúbrica de otras 16 formaciones, incluidos varios partidos islamistas.

Aunque la medida busca reconfigurar la política interna y redibujar las instituciones de Bangladesh para ofrecer un "reconocimiento" al levantamiento contra Hasina --que huyó a India tras ser derrocada en medio de las fuertes protestas estudiantiles--, algunos grupos políticos han decidido boicotear al firma, que ha suscitado protestas en Dacca, la capital.

El jefe del gobierno de transición, el premio Nobel Muhamad Yunus, ha destacado la importancia del evento y ha asegurado que supone "el inicio de un nuevo Bangladesh" y un símbolo de la "unidad" de su población.

"Vamos a movernos hacia adelante para celebrar elecciones con este mismo espíritu de unidad. Las elecciones se celebrarán en febrero, y es esencial que esta atmósfera se mantenga", ha dicho tras la firma en un discurso desde el centro de la ciudad, según informaciones recogidas por el diario 'The Star'.

Así, ha pedido "no desviarse" del contenido de la misma para "dejar atrás la barbarie" y consolidar "el civismo", si bien las fuerzas de seguridad han tenido que hacer uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para dispersar a los manifestantes que han protestado frente al Parlamento a lo largo de la jornada.

La mayoría de los manifestantes --que dicen haber encabezado las revueltas contra el Gobierno de Hasina durante el verano de 2024-- han asegurado que sus demandas no han sido incluidas en este proyecto.