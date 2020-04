La mascarilla será obligatoria en lugares públicos de Bulgaria desde este domingo

MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Boiko Borisov, ha anunciado este sábado que el uso de mascarilla en lugares públicos será obligatorio en todo el país a partir de este domingo.

Borisov ha ordenado al ministro de Sanidad, Kirl Ananiev, que se emita la normativa necesaria y que incluya como excepción que quien no disponga de mascarilla, utilice un pañuelo para cubrir la mitad inferior de la cara, según recoge la agencia de noticias búlgara BTA.

"No tienes mascarilla, puedes ponerte un pañuelo. Esta claro que no hay nadie que no tenga un pañuelo", ha argumentado, al tiempo que ha subrayado que se están fabricando millones de mascarillas. "Además del millón de mascarillas que hemos encargado, están las de la Comisión (Europea), las que las fabricas producen constantemente y las que se puede coser cada cual", ha reseñado.

Borisov ha indicado por otra parte que el ministro de Finanzas, Vladislav Goranov, pagará para que quien no pueda permitirse las mascarillas las tenga gratis.

El Ministerio de Sanidad ya emitió una orden de obligatoriedad de uso de mascarillas el pasado 30 de marzo, pero fue anulada menos de 24 horas después ante la falta de un "consenso social".

En cuanto a la evolución del coronavirus en Bulgaria, --648 positivos y 26 muertos--, Borisov ha advertido de que "lo peor esta por llegar" y ha subrayado la necesidad de quedarse en casa y no salir, tampoco para ceremonias religiosas.

Bulgaria, país de mayoría ortodoxa, celebra este domingo el Domingo de Ramos y las iglesias siguen abiertas. "También podemos expresar nuestro gozo por la resurrección de Cristo desde nuestras casas y estoy convencido de que el Señor nos escuchará y comprenderá que hemos actuado con sabiduría", ha indicado Borisov.