Matan a dos integrantes de la campaña del candidato derechista De La Espriella a dos semanas de elecciones en Colombia

Archivo - El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato derechista colombiano Abelardo de la Espriella ha lamentado este sábado en un mensaje difundido en redes el asesinato de dos integrantes de su equipo de campaña, a tan solo dos semanas para las elecciones presidenciales en el país.

"Hoy lloramos a Roger Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta", ha expresado De la Espriella, que ha descrito a los fallecidos como "hombres del pueblo, tigres de verdad, que recorrían las calles defendiendo la democracia, la libertad y la esperanza de millones de colombianos".

El candidato de la derecha ha dicho tener "el alma rota" y ha asegurado que "su sangre no será en vano". "Su sacrificio nos obliga a seguir adelante con más fuerza, más carácter y más determinación", ha agregado, defendiendo que "su único delito fue creer en la Patria y no arrodillarse ante los violentos".

En la misma línea, ha responsabilizado directamente al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que ha criticado por facilitar "oxígeno, impunidad y territorio a esos bandidos", y ha prometido poner en marcha medidas contundentes "desde el primer día" de su mandato, declarando "una guerra frontal y sin tregua al narcoterrorismo". "No habrá diálogos con asesinos, no habrá paz total e impunidad para bandidos", ha apostillado.

El Partido Defensores, al que pertenecían los fallecidos junto a De la Espriella, ha emitido asimismo un comunicado en el que ha declarado que "hoy la manada guarda silencio por dos patriotas que perdieron la vida defendiendo sus convicciones y la democracia". "Su memoria no será olvidada", ha concluido la formación, que anhela que el sacrificio de Devia y Cardona sirva para fortalecer "la determinación de millones de colombianos que siguen firmes por la patria".

El suceso ha reavivado la preocupación por la seguridad en el Meta, una región históricamente afectada por la violencia de grupos armados ilegales y el narcotráfico, donde Rogers Mauricio Devia y Fabián Cardona fueron atacados a tiros la noche del viernes en una zona rural de la localidad de Cubarral.

Devia, exalcalde de Cubarral y responsable de la campaña local de De la Espriella, y Cardona, encargado de la logística, regresaban desde Villavicencio transportando material electoral cuando fueron abatidos --en palabras del candidato presidencial-- "a sangre fría".

Con la vista puesta en la primera vuelta electoral, convocada para el próximo 31 de mayo, De la Espriella ocupa actualmente la segunda posición en los sondeos, detrás del izquierdista Iván Cepeda. Su propuesta incluye medidas estrictas contra la guerrilla, grupos criminales y el narcotráfico, como bombardeos a campamentos rebeldes y la reanudación de la fumigación aérea de cultivos de coca.