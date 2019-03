May apunta que podría no presentar por tercera vez el acuerdo del Brexit ante el Parlamento la semana que viene

Publicado 22/03/2019 23:33:16 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha apuntado este viernes que podría no presentar por tercera vez su Acuerdo de Retirada ante el Parlamento la semana pasada si no hay apoyos suficientes para su aprobación.

El acuerdo alcanzado entre May y la Unión Europea (UE) ya ha sido rechazado en dos ocasiones, si bien se esperaba que fuera votado nuevamente la semana pasada. Sin embargo, ha reconocido que esto no sucederá "si parece que no cuenta con apoyos suficientes", según ha informado la cadena de televisión británica BBC.

"Si parece que no cuenta con apoyos suficientes el llevar el acuerdo de vuelta la semana que viene, o la Cámara (de los Comunes) lo rechaza de nuevo, podemos pedir otra extensión hasta el 12 de abril, pero es implicaría celebrar las elecciones al Parlamento Europeo", ha señalado en una misiva.

En este sentido, May ha explicado que esa era una de las cuatro "opciones claras", junto con revocar el Artículo 50, lo que ha descrito como "una traición al resultado del referéndum", abandonar la UE de manera desordenada o lograr que el acuerdo sea aprobado la semana que viene.

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes a los británicos de que el desenlace del Brexit está en sus manos y que la Unión Europea está preparada "para lo peor", aunque sigue "esperando lo mejor" del periodo de gracia que los Veintisiete han aceptado conceder a Reino Unido para retrasar al menos unas semanas el divorcio y preparar una salida ordenada.

El bloque ha fijado un calendario alternativo al Brexit oficial que incluye una salida ordenada el 22 de mayo --con la condición de que el acuerdo de retirada sea aprobado la semana próxima en el Parlamento británico--, pero también una salida automática el 12 de abril si fracasa el acuerdo y no pactan antes una solución alternativa.

El nuevo calendario contempla también la posibilidad de que las partes negocien una prórroga más larga en caso de no acuerdo, sabiendo que ello obligaría a Reino Unido a convocar las elecciones europeas de mayo.

En cualquier caso, la Unión Europea se da por satisfecha con la solución hallada, porque, en palabras del presidente francés, Emmanuel Macron, no solo evita un divorcio traumático inmediato, sino que evita que "el proyecto europeo sea tomado como rehén".

La canciller alemana, Angela Merkel, ha apuntado que en caso de que el tercer voto del acuerdo en Westminster no sea positivo, los líderes de la Unión Europea volverán a reunirse con la primera ministra británica, Theresa May, antes del 12 de abril.

El motivo de haber marcado ese día como ultimátum es que se cumplirá también entonces el plazo para que Reino Unido convoque las elecciones al Parlamento Europeo, algo a lo que estará obligado si sigue siendo Estado miembro cuando se celebren los comicios, entre el 23 y el 26 de mayo.