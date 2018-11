May consigue garantías de Bruselas para evitar una "frontera dura" en Irlanda del Norte, según 'The Times'

REUTERS / POOL NEW - Archivo

Publicado 03/11/2018 23:14:07 CET

LONDRES, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra británica, Theresa May, ha conseguido de la Unión Europea la garantía de que no existirá una "frontera dura" con Irlanda del Norte una vez culmine la salida de Reino Unido del bloque y que, por lo tanto, todo el país permanecerá bajo la misma situación aduanera, según fuentes del diario británico 'The Times'.

Esta garantía quedará reflejada en una cláusula legalmente vinculante reflejada en el futuro acuerdo de salida, para impedir la posibilidad del llamado 'backstop', un pacto de mínimos insatisfactorio tanto para Londres como para Bruselas, según las mismas fuentes.

Esta concesión permitiría que los examenes regulatorios de los bienes fronterizos tuvieran lugar "dentro del mercado" en lugar de realizarse a su paso por la frontera.

Además, las conversaciones para este acuerdo están ya "mucho más avanzadas" de lo que se tenía conocimiento hasta el momento, según el medio.

Y, para aplacar a los euroescépticos, May propondrá la llamada "futura alianza económica", que mantendría las puertas abiertas a un posible acuerdo de libre comercio con la UE, parecido al que mantiene actualmente Bruselas con Canadá.

May pretende condensar todas estas ideas en un texto final de 50 páginas que usará como arma definitiva contra sus críticos dentro del Partido Conservador diciendo que, de rechazarlo, serán los responsables de un "Brexit por las malas".

En respuesta, el ex ministro para el Brexit y crítico de May, David Davis, exhorta a la primera ministra en una columna para el mismo medio a que proporcione toda la ayuda legal necesaria para que el Parlamento y los ministros "sepan lo que están votando" y que, "a menos que no exhiba completa transparencia", se enfrentará a un "desastre" parecido al que afrontó el entonces primer ministro Tony Blair al engañar sobre los motivos de la guerra en Irak.