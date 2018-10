May dice que conversaciones sobre frontera en Irlanda tras el Brexit probablemente se alargarán hasta noviembre

Publicado 11/10/2018 22:10:20 CET

LONDRES, 11 Oct. (Reuters/EP) -

La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, ha afirmado este jueves que las conversaciones con la Unión Europea (UE) sobre cómo evitar una 'frontera dura' en Irlanda se alargarán probablemente hasta noviembre.

La Comisión Europea ha insistido este mismo jueves en que todavía no se ha producido un "progreso decisivo" en las negociaciones para la salida de Reino Unido del bloque comunitario, si bien continúan las "intensas" conversaciones a nivel técnico entre Bruselas y Londres con el fin de superar los últimos escollos de cara a la reunión de líderes de la UE sobre el Brexit fijada para el próximo 17 de octubre.

"Lo que puedo decir por nuestra parte es que todavía no estamos ahí, aún no hay avances", ha asegurado en rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario, Margaritis Schinas, quien ha recordado, no obstante, que continúan las "intensas negociaciones técnicas para ver si podemos lograr un progreso decisivo" la próxima semana que permita cerrar el acuerdo de salida antes de fin de año, tal y como estaba previsto.

El negociador jefe de la UE para el Brexit, Michel Barnier, afirmó este miércoles en un discurso ante empresarios en la Eurocámara que podría alcanzarse un acuerdo el próximo miércoles si la primera ministra británica, Theresa May, acepta ciertos controles de mercancías entre Irlanda del Norte y el resto del territorio británico para evitar una frontera física en la isla de Irlanda tras el Brexit, un compromiso de ambos bandos.

Los 27 líderes de la UE --todos menos May-- mantendrán una reunión de trabajo el 17 de octubre en Bruselas centrada exclusivamente en el Brexit aunque fuentes comunitarias apuntan a que podrían invitar a la primera ministra conservadora para que ofrezca su versión sobre la marcha de las negociaciones y explique su propuesta para cerrar un acuerdo con Bruselas que permita a Reino Unido salir de la UE en marzo de 2019.

Pese a que el Gobierno británico da por hecho que será necesario convocar una cumbre europea extraordinaria en noviembre para cerrar formalmente el acuerdo, fuentes diplomáticas europeas advierten de que esa cita "no es gratis" y que sólo se convocará si se constata que apenas quedan flecos tras la cita de octubre y que éstos pueden ser "resueltos" en una nueva cumbre con May.