Media Luna Roja consigue evacuar a 37 pacientes más de Gaza para recibir atención médica especializada

Pacientes de Gaza se concentran para reclamar tratamiento médico especializado fuera del enclave palestino (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La operación conjunta de la Media Luna Roja y la Organización Mundial de la Salud ha conseguido evacuar en las últimas horas a 37 pacientes y a 59 familiares que esperaban a salir de la Franja de Gaza para recibir atención médica especializada fuera del enclave palestino, devastado por los ataques de Israel.

Miles de pacientes (el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, habla actualmente de 15.000) esperan todavía en el gran campo de desplazados de Al Mauasi, en la costa central del enclave, donde viven hacinadas decenas de miles de personas tras meses de órdenes de evacuaciones forzadas dictadas por el Ejército israelí. Allí se encuentran, por ejemplo, enfermos de cáncer que necesitan tratamiento fuera del enclave, cuyos centros médicos están prácticamente destruidos en su totalidad.

El convoy de pacientes ha salido a través del paso de Rafá hacia Egipto "siguiendo los preparativos logísticos y humanitarios necesarios para garantizar su llegada segura", según un comunicado publicado por la agencia de noticias palestina Sanad.

El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, estima que al menos 300 palestinos han muerto esperando a su evacuación desde el último alto el fuego pactado en octubre del año pasado por Israel y las milicias de la organización palestina. Desde entonces, la OMS afirma que casi 2.000 personas han salido del enclave para recibir tratamiento médico.