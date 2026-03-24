Media Luna Roja de Irán denuncia ataques a más de 280 centros sanitarios y 94 ambulancias

Equipos de rescate en Irán. - MEDIA LUNA ROJA DE IRÁN
MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Media Luna Roja de Irán ha denunciado este martes que más de 280 centros sanitarios y 94 ambulancias han sido objeto de ataques durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático desde el pasado 28 de febrero.
Según el balance ofrecido por el presidente de Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, más de 82.417 infraestructuras civiles han resultado dañadas o destruidas en bombardeos desde el inicio de la ofensiva.
En concreto, 281 centros sanitarios, incluidos hospitales, clínicas y farmacias, han sido atacados, aparte de 17 centros de Media Luna Roja y 94 ambulancias y vehículos de rescate que fueron alcanzados por proyectiles.
Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.000 fallecidos.