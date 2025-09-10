Médicos del Mundo acusa a Israel de la destrucción de una de sus clínicas en la ciudad de Gaza

Derribo de una torre residencial en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza, a causa de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel (archivo) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

La ONG suspender indefinidamente sus operaciones en la zona ante la intensificación de los ataques israelíes

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La organización no gubernamental Médicos del Mundo ha acusado este miércoles al Ejército de Israel de la destrucción de una de sus clínicas en la ciudad de Gaza a causa de un bombardeo contra un edificio "situado a pocos metros", en medio de la intensificación de su ofensiva contra la localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza.

La ONG ha destacado en un comunicado que "todo el personal y pacientes se encuentran a salvo", si bien ha incidido en que "la explosión causó graves daños", dejando las instalaciones "completamente inutilizables". "No se había dado ninguna advertencia ni orden de desalojo a nuestros equipos", ha recalcado.

"Médicos del Mundo condena firmemente esta nueva violación flagrante e inaceptable del Derecho Internacional Humanitario", ha dicho, ante la intensificación de los ataques de Israel durante las últimas semanas después del anuncio de planes para la toma del control de esta ciudad.

En este sentido, Helena Ranchal, directora de Operaciones Internacionales de Médicos del Mundo en Francia, ha recordado que la ONG ha alertado "repetidamente" a Israel "de la urgente necesidad de garantizar rutas seguras para evacuar al personal y a los pacientes". "Nunca hemos recibido respuesta alguna", ha criticado.

"Por lo tanto, tomamos la decisión de ponerlos a salvo. Si hoy no se han perdido vidas en esta clínica, es solo gracias a la compostura y la rápida reacción de nuestros equipos. Pero siguen profundamente afectados y sin un lugar seguro donde refugiarse", ha relatado.

Asimismo, Médicos del Mundo ha indicado que se ha visto obligado a suspender indefinidamente sus operaciones en esta zona con el cierre de sus dos clínicas a causa de las condiciones de seguridad, lo que implica que 600 pacientes que eran atendidos diariamente por estos equipos se ven ahora privados de asistencia.

El presidente de Médicos del Mundo en Francia, Jean-François Corty, ha lamentado que "tras casi dos años exigiendo la protección de la población civil, el personal humanitario y el médico, la situación sigue deteriorándose". "En la ciudad de Gaza, un millón de personas necesitan urgentemente refugio en un espacio cada vez más reducido", ha esgrimido.

"Estamos profundamente preocupados por la población y por nuestros colegas. Si nada cambia, Médicos del Mundo se verá obligada a poner fin a sus actividades en Gaza", ha recalcado, por lo que la ONG ha vuelto a pedir a Israel que ponga fin a sus ataques contra civiles y trabajadores humanitarios y que levanten sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha más de 64.600 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.