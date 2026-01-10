Medvedev avisa a los "idiotas gobernantes" europeos que Rusia no tolerará un despliegue de la OTAN en Ucrania

Dmitri Medvedev - Europa Press/Contacto/Yekaterina Shtukina

MADRID 10 Ene.

El expresidente de Rusia Dimitri Medvedev ha avisado este sábado a los "idiotas gobernantes" europeos, comenzando por el presidente francés Emmanuel "Micron", que no se les ocurra desplegar fuerzas internacionales en Ucrania o de lo contrario Rusia repetirá bombardeos como el del pasado viernes en Kiev.

"Los idiotas gobernantes europeos siguen queriendo la guerra en Europa", ha escrito Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en su cuenta de X.

Medvedev ha abordado concretamente los resultados de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios celebrada esta semana en París, que terminó con la disposición de Francia y Reino Unido de instalar bases avanzadas en Ucrania como parte de una fuerza multinacional de posguerra, una circunstancia que Moscú considera intolerable.

"Se ha dicho mil veces: Rusia no aceptará tropas europeas ni de la OTAN en Ucrania, pero no, Micron sigue difundiendo estas patéticas tonterías", ha repudiado Medvedev en su mensaje.

"Bueno, pues que vengan. Esto es lo que les espera", ha zanjado Medvedev antes de publicar un vídeo del bombardeo del viernes sobre Kiev.

El ataque ruso dejó al menos cuatro muertos y 20 heridos y se caracterizó por el uso, por segunda vez desde el estallido de la guerra en febrero de 2022, del misil de tipo 'Oreshnik', con capacidad para portar cabezas nucleares.

Moscú caracterizó en su momento el ataque como "una respuesta al ataque terrorista del régimen de Kiev contra el presidente de la Federación Rusa (Vladimir Putin) en la región de Nóvgorod, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 2025", un suceso que Ucrania dice que no tuvo lugar y que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en duda.