Al menos 11 muertos y casi 50 heridos por un accidente de tráfico en cadena que afecta a más de 80 vehículos en Bulgaria

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha confirmado este martes que al menos once personas han muerto y otras 48 han resultado heridas en un accidente de tráfico en cadena registrado en una autopista cerca de la localidad de Zimnitsa, en la provincia de Yámbol, y en el que se han visto involucrados más de 80 vehículos.

La situación ha llevado a los miembros del Gabinete búlgaro a cancelar todos sus compromisos para la jornada y a movilizar a los servicios de emergencia, los equipos médicos y también a miembros del Ejército, según informaciones de la agencia de noticias búlgara 'Novinite'.

Radev ha aprovechado así durante una rueda de prensa tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para darle las gracias por el apoyo mostrado tras el accidente. En este sentido, ha afirmado que fue informado del mismo durante su vuelo a la ciudad de Varna, en el este del país, donde han mantenido el encuentro.

"Quiero dar las gracias a Von der Leyen por su comprensión a la hora de cambiar la agenda por este motivo. Hemos recibido noticias sobre la tragedia, que ha provocado la pérdida de tantas vidas, cuando estábamos a bordo del avión de camino a Varna", ha señalado.

Además, ha explicado que ha ordenado al ministro del Interior, Ivan Demerdzhiev, viajar a Burgas, situada más al sur, en uno de los aviones del Gobierno para utilizarlo para el traslado de heridos a hospitales de Sofía, la capital, "si fuera necesario".

Dado que la mayoría de los heridos han sido ingresados en hospitales de Sliven y Yambol, el Ministerio de Defensa ordenó el traslado de dos aeronaves desde Burgas a la base aérea de Bezmer, cerca de Yámbol.

"Inmediatamente después de concluir mi reunión con Von der Leyen, el ministro de Defensa y yo partiremos hacia Burgas, Sliven y Yámbol", ha explicado Radev, que ha añadido que tiene previsto visitar las zonas afectadas tras cancelar los compromisos pendientes en Varna.

Previamente, la presidenta de la Comisión Europea expresó sus "más sentidas condolencias a las familias de quienes han perdido la vida y a todo el pueblo búlgaro". "Mi respeto para los equipos de rescate. Están atravesando un momento trágico, y comprendo perfectamente los cambios en la agenda durante mi visita", ha aclarado.